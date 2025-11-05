Así está la clasificación de la fase de liga de la Champions League tras la derrota del Villarreal

La jornada 4 de la Champions League empieza a definir qué equipos apuntan a estar, al menos, entre los 24 mejores y, sobre todo, cuáles van a sufrir para entrar en las eliminatorias. Y, contra todo pronóstico, uno de esos equipos que va a tener muy complicado clasificarse va a ser el Villarreal. Los amarillos cayeron ante el Pafos chipriota, lo que les deja abajo en la clasificación de la fase de liga de esta Champions League, con sólo un punto.

Sólo un empate han sumado los de Marcelino en las cuatro primeras jornadas de esta fase de liga, lo que les deja con sólo dos equipos por debajo en la clasificación, los dos únicos que no han puntuado aún en esta Champions: Ajax y Benfica. Lo tienen complicado, de esta manera, los villarrealenses para entrar en la siguiente ronda, puesto que les quedan dos visitas a Alemania en los cuatro encuentros que restan, ante Dortmund y Leverkusen, y el pasado año el corte para clasificarse estuvo en 11 puntos.

De los cinco equipos españoles, el único que estaría entre los ocho mejores sería el Real Madrid. Por su parte, el Barcelona y el Atlético estarían entre los mejores 16, por lo que tendrían que superar la eliminatoria previa, pero jugando la vuelta en casa. Fuera de los 24 se encuentran Villarreal y Athletic. Los dos tienen muy complicada su clasificación, aunque los bilbaínos, con tres puntos en su casillero, tienen más fácil todavía alcanzar la ronda de playoffs.

Clasificación fase de liga de la Champions League