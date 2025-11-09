El Barcelona, gracias a un brillante hat-trick de Lewandowski, aprieta la Liga después de vencer al Celta de Vigo por 2-4 en Balaídos. El conjunto culé aprovecha el tropiezo del Real Madrid en Vallecas y se marcha al parón de selecciones a tres puntos del liderato. Una primera parte loca con cinco goles en total y una defensa culé que volvió a ser un coladero. En la segunda parte los de Flick mejoraron y fueron muy superiores, controlando el partido a placer.

Tres goles de Lewandowski le dieron la razón a Hansi Flick para volver a apostar por él como su delantero centro. Y después de Balaídos será complicado que lo vuelva a quitar. Un gol de penalti, otro abajo con el pie de nueve y otro de cabeza a balón parado. Su gran partido le da tres puntos al Barça que aprietan la Liga antes de este parón.

Hansi Flick apostó por Lewandowski en la punta de ataque para recortarle puntos al Real Madrid en la lucha por la Liga. El Barcelona afrontó su partido en Balaídos sabiendo que los blancos habían tropezado en Vallecas y que tenían la oportunidad de irse al parón a tres puntos del liderato.

El inicio fue surrealista. Tuvo que salir al campo el delegado de campo del Barcelona mientras los capitanes sorteaban el lado de juego para hablar con el árbitro y comunicarle que había un cambio de última hora en el once. Casadó se quedó en el banquillo a segundos del pitido inicial por problemas físicos y en su lugar salió Dani Olmo.

Respecto a lo futbolístico, el partido empezó muy movido y recordó al de Brujas en Champions. El cuadro gallego perdonó un mano a mano ante Szczesny en los primeros instantes y le dio la oportunidad al Barça para meter el primero.

Una primera parte llena de goles

Remate de Fermín desde fuera del área y la pelota tocaba en la mano de Marcos Alonso. No lo vio en directo Alberola Rojas, pero el VAR le llamó. Fue penalti y Lewandowski no falló. El delantero polaco le dio la razón a Fick en Vigo e hizo el 0-1 bajo la lluvia gallega.

Tras el primer gol culé, Rashford perdonó el segundo en una buena llegada ante la portería celeste. Y justo después, el Celta empató a la contra. Dos minutos tardó el cuadro gallego en colocar el 1-1. Fue Carreira en velocidad. Se plantó en el mano a mano y no perdonó.

Tras el gol celeste, el cuadro de Giráldez tuvo dos ocasiones peligrosas más, incluida un disparo de Borja Iglesias desde el centro del campo. El Barcelona llevaba el dominio del partido y el Celta esperaba sus salidas a la contra. Pudo llegar el segundo azulgrana en el 24 con una clara ocasión de Fermín y un disparo en el rechazo de Rashford al palo.

Fue finalmente Lewandowski el encargado de hacer el 1-2 en Balaídos. El delantero polaco estaba regresando a la titularidad por la puerta grande, como los grandes toreros. Centro perfecto al área de Rashford en el 37 y remate de Robert como un puro 9 para que el cuero le colase por debajo de las piernas de Radu.

Pero el Celta de Vigo volvió a levantarse de ese golpe y en el 42 empató el partido de nuevo. Pelota al balcón del área y remate potente de Borja Iglesias para firmar un golazo por encima del portero polaco. 2-2 y Balaídos se volvía loco. Estaba siendo un partidazo.

Lamine Yamal marca de nuevo

Lamine Yamal marcó ante el Elche, volvió a marcar contra el Brujas brillando en el campo y en Vigo mojó de nuevo. Otro gol para confirmar su recuperación. El 2-3 lo marcó el ’10’ culé en el descuento de la primera mitad aprovechando un balón rechazado al segundo palo. Lo cazó pegándole de primeras y aprovechándose de un portero celeste que no estuvo nada bien. Cinco goles en 45 minutos y el Barcelona mandando en el marcador.

La segunda parte en Vigo comenzó mucho más calmada. No había tantos espacios. El Barcelona echó el cerrojo y comenzó a controlar mucho mejor el partido. El dominio culé era total en la segunda mitad y el Celta no salía ni de su campo.

Claudio Giráldez sacó a Bryan Zaragoza y Aspas. Pero no le funcionaba. Era incapaz de crearle el mismo peligro al Barça. Un equipo blaugrana que estaba jugando a placer en el segundo tiempo y sin sufrir atrás. El cuarto estaba al caer.

Hat-trick de Lewandowski

El cuarto del Barcelona lo firmó Lewandowski. Otro más. Hat-trick del delantero polaco en un partido perfecto. El primero de penalti, el segundo rematando con el pie abajo y el tercero llegó de cabeza. Corría el minuto 74 de partido, Rashford metió al área un buen córner y en el primer palo cabeceó Robert directo al fondo de la red. Su regreso a la titularidad era perfecto. 2-4.

No marcaba Lewandowski desde el 28 de septiembre, lesión mediante. El delantero polaco ya lleva siete goles en esta Liga y es el segundo máximo goleador, empatado con Julián y solamente superado por Mbappé. Y eso que se perdió varios partidos.

La mejoría defensiva del Barcelona en la segunda parte fue clara. La tecla que tocó Hansi Flick funcionó y su equipo mostró una seguridad casi total. Tuvo el control del partido con mucha autoridad y sentenció cerca del final.

Tan buena era la segunda parte del partido del Barça, que Hansi Flick no se atrevía a hacer cambios. Hasta el 85 no tocó nada. Y lo hizo para refrescar la defensa. Salieron Gerard Martín y Christensen por Olmo y Balde.

Lamine Yamal pudo hacer la manita en el 87 con una contra perfecta que terminó con un disparo al poste. El partido en Vigo, ya en el descuento, terminó con una falta de De Jong que le sirvió para ver la segunda amarilla y ser expulsado. Terminó con 10 el Barça y el holandés no podrá estar después del parón.