Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra el PSG y dónde ver el partido de Champions League en directo Este Barcelona - PSG es de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League y se jugará en Montjuic El Barcelona tiene por delante un partido complicado ante el vigente campeón de la Champions League

El Barcelona y el PSG protagonizarán un auténtico partidazo en el Estadio Olímpico Lluís Companys en la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Los pupilos de Hansi Flick saldrán con todo para llevarse el triunfo ante el vigente campeón de la competición para seguir con su objetivo de acabar entre los ocho primeros para avanzar a octavos de final. Te contamos a qué hora es y dónde ver online en directo y por televisión en vivo el partido del FC Barcelona hoy contra el PSG.

Cuándo juega el FC Barcelona

El Barcelona recibe en el Estadio Olímpico Lluís Companys al PSG para disputar el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. El cuadro azulgrana llega a este choque tras haber ganado a la Real Sociedad en Montjuic, pero ahora afrontan un encuentro muy complicado ante el conjunto parisino, que es el vigente campeón de la máxima competición continental, que está lastrado por las lesiones. Por ejemplo, no vamos a poder ver el duelo entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé porque el ganador del Balón de Oro está de baja.

Horario del Barcelona – PSG de la Champions League

La UEFA ha programado este apasionante Barcelona – PSG que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 1 de octubre. El organismo que rige el fútbol del viejo continente fijó este choque en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa con las aficiones para que el balón pueda rodar puntualmente en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Dónde ver el Barcelona vs PSG en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de la máxima competición continental. Este Barcelona – PSG correspondiente a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que este canal es de pago y pertenece al paquete que incluye el fútbol europeo, por lo que los usuarios no podrán ver gratis en abierto todo lo que ocurra en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Por otro lado, todos los aficionados del combinado culé y seguidores de las diversas competiciones europeas podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – PSG de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Este operador tiene disponible su app para que funcione en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tiene su página web para que sus clientes puedan acceder y ver todo lo que suceda en Montjuic.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta jornada 2 de la fase de liga de la Champions League, donde prestaremos especial atención a los equipos españoles. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto el Barcelona – PSG desde una hora y media antes del arranque del choque y una vez termine todo publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – PSG

Todos los hinchas del cuadro azulgrana que no puedan ver este partidazo de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League Barcelona – PSG en directo o en streaming y en vivo online podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio Olímpico Lluís Companys para narrar todo lo que esté ocurriendo en este duelo apasionante entre culés y parisinos.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Barcelona – PSG

El Estadio Olímpico Lluís Companys, que está situado en el barrio de Montjuic, será el escenario donde se disputará el Barcelona – PSG que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Las obras en el Camp Nou continúan sin recibir los permisos para abrir sus puertas y los de Hansi Flick tienen que regresar a este campo, donde jugarán en la máxima competición continental hasta el próximo mes de febrero como mínimo.

La UEFA designó al árbitro inglés Michael Oliver para que imparta justicia en este Barcelona – PSG correspondiente a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. A los mandos del VAR estará el austríaco Jarred Gillett, por lo que analizará cada jugada polémica que se produzca sobre el verde del Estadio Olímpico Lluís Companys para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisarla al monitor que estará en la banda de Montjuic.