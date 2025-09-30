Alineación del Barcelona contra el PSG: Lamine Yamal vuelve al once

La alineación del Barcelona para medirse al PSG este miércoles en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League tendrá la novedad de Lamine Yamal en el once titular. La perla azulgrana regresa a una alineación titular después de varias semanas de lesión. Ya tuvo minutos ante la Real Sociedad en Montjuic y en este mismo escenario saldrá desde el inicio contra los parisinos. La gran duda de Hansi Flick está en el centro de la zaga.

El Barcelona recibe al PSG este miércoles en el Olímpico de Montjuic a partir de las 21:00 horas con motivo de la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League. El actual campeón de Europa llega mermado para medirse a un equipo de Hansi Flick que también tiene bajas. Joan García, Gavi, Fermín y Raphinha no podrán ser de la partida. Vuelve Balde de lesión, aunque saldrá desde el banquillo. Y Lamine Yamal ya está preparado para ser titular de nuevo.

La alineación del Barcelona contra el PSG comienza en la portería. Con la baja de Joan García, lesionado durante un mes, será titular bajo palos Szczesny. El guardameta polaco, titular en la mayoría de partidos del pasado curso, volverá a ser el titular del Barça al igual que el pasado fin de semana contra la Real Sociedad.

En la defensa del Barcelona es donde más dudas tiene Hansi Flick a la hora de hacer su alineación titular. Koundé y Gerard Martín apuntan a ser titulares en ambos laterales. Pero la gran duda del entrenador alemán está en el centro de la defensa. Apuntan a salir de inicio Eric García y Cubarsí como pareja. Pero Araujo también tiene opciones de ser de la partida.

La alineación del Barcelona continúa por el centro del campo. Pedri y De Jong son indiscutibles para Hansi Flick, y más con las bajas de Gavi y Fermín. La tercera plaza en el medio estaba en el aire y finalmente será para Dani Olmo.

En el ataque del Barcelona también hay dudas a la hora de formar la alineación de Flick. Raphinha es baja por lesión y su lugar lo ocupará un Marcus Rashford que ya lució su pegada ante el Newcastle. En la otra banda jugará Lamine Yamal, que vuelve a escena en Europa. Y en la punta la duda está entre Ferran Torres y Lewandowski. El español tiene más papeletas.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al PSG en la segunda jornada de la Fase Liga en el Olímpico de Montjuic: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.