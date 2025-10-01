FC Barcelona – PSG en directo: a qué hora es y todo sobre el partido de Champions League en vivo online gratis

El Barcelona y el PSG se ven las caras en el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League en el Estadio Olímpico Lluís Companys. El conjunto azulgrana no consiguió abrir el Camp Nou para recibir al vigente campeón, pero aún así el espectáculo estará asegurado en Montjuic con dos auténticos equipazos dándolo todo sobre el verde para intentar sumar tres puntos y seguir en lo más alto de la clasificación. En la web de OKDIARIO te narramos en directo y en vivo online el resumen, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Barcelona – PSG.

FC Barcelona – PSG, en directo

Así está la clasificación de la Champions League

Todavía falta la mitad de la jornada 2 por disputarse, pero ahora mismo el Bayern de Múnich es el líder de la clasificación de la fase de liga de la Champions League. El Real Madrid y el Inter de Milán son los otros dos equipos que han conseguido sumar los tres puntos, pero todavía hay varios equipos que pueden igualar a los germanos, madrileños e italianos. Entre ellos estarían el propio Barcelona y el PSG, yendo ambos con todo sobre el terreno de juego de Montjuic para lograr la victoria y así seguir enganchado a los puestos más altos de la tabla.

¿Será titular Lamine Yamal?

Una de las grandes incógnitas de este Barcelona – PSG de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League es la titularidad de Lamine Yamal. El ’10’ ya tuvo media horita contra la Real Sociedad y se salió, por lo que todo apunta a que hoy será titular en el Estadio Olímpico Lluís Companys. La mala noticia es que no estará ese morbo de verle enfrentarse a Ousmane Dembélé, que le ganó el Balón de Oro, ya que El Mosquito se lesionó en el parón de selecciones con Francia y no podrá estar ante sus ex compañeros.

¡Partidazo en Montjuic!

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – PSG que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. El Estadio Olímpico Lluís Companys vuelve a acoger un partido de la máxima competición continental y no lo puede hacer de la mejor manera que recibiendo al vigente campeón del torneo, que encima es entrenado por un viejo conocido como Luis Enrique.