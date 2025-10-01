FC Barcelona – PSG en directo: a qué hora es y todo sobre el partido de Champions League en vivo online gratis
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona - PSG de la Champions League
Este Barcelona - PSG corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League y se jugará en Montjuic
El Barcelona espera poder llevarse los tres puntos frente al vigente campeón de la Champions League
El Barcelona y el PSG se ven las caras en el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League en el Estadio Olímpico Lluís Companys. El conjunto azulgrana no consiguió abrir el Camp Nou para recibir al vigente campeón, pero aún así el espectáculo estará asegurado en Montjuic con dos auténticos equipazos dándolo todo sobre el verde para intentar sumar tres puntos y seguir en lo más alto de la clasificación. En la web de OKDIARIO te narramos en directo y en vivo online el resumen, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Barcelona – PSG.
FC Barcelona – PSG, en directo
Así está la clasificación de la Champions League
Todavía falta la mitad de la jornada 2 por disputarse, pero ahora mismo el Bayern de Múnich es el líder de la clasificación de la fase de liga de la Champions League. El Real Madrid y el Inter de Milán son los otros dos equipos que han conseguido sumar los tres puntos, pero todavía hay varios equipos que pueden igualar a los germanos, madrileños e italianos. Entre ellos estarían el propio Barcelona y el PSG, yendo ambos con todo sobre el terreno de juego de Montjuic para lograr la victoria y así seguir enganchado a los puestos más altos de la tabla.
¿Será titular Lamine Yamal?
Una de las grandes incógnitas de este Barcelona – PSG de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League es la titularidad de Lamine Yamal. El ’10’ ya tuvo media horita contra la Real Sociedad y se salió, por lo que todo apunta a que hoy será titular en el Estadio Olímpico Lluís Companys. La mala noticia es que no estará ese morbo de verle enfrentarse a Ousmane Dembélé, que le ganó el Balón de Oro, ya que El Mosquito se lesionó en el parón de selecciones con Francia y no podrá estar ante sus ex compañeros.
¡Partidazo en Montjuic!
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – PSG que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. El Estadio Olímpico Lluís Companys vuelve a acoger un partido de la máxima competición continental y no lo puede hacer de la mejor manera que recibiendo al vigente campeón del torneo, que encima es entrenado por un viejo conocido como Luis Enrique.
Alineación oficial del Barcelona
Ya conocemos el once escogido por Hansi Flick para intentar dar la sorpresa frente al cuadro parisino. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el PSG: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo; Rahsford, Lamine Yamal, Ferran Torres.
Dónde ver por TV el partido del Barcelona hoy
Este Barcelona – PSG se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, que es de pago. En OKDIARIO te contaremos gratis en vivo online todo lo que suceda en Montjuic.
Todo preparado
Falta una horita y media para que ruede el balón en el Estadio Olímpico Lluís Companys. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Barcelona y del PSG.
A qué hora empieza el partido del Barcelona hoy
Este Barcelona – PSG fue programado por la UEFA en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. ¡Ya falta menos de una hora para que comience este partidazo!