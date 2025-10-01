Revelan que el Barcelona pidió que no se destapara el ‘caso Negreira’: «Somos un condenado a muerte»

El Barcelona sabía que el caso Negreira iba a explotar en febrero de 2023, puesto que los periodistas que se encargaron de destaparlo se pusieron en contacto con el club para conocer de primera mano sus explicaciones. La respuesta que les dieron no pudo ser más reveladora. Les pidieron que aguantaran unas semanas más sin publicar la información para poder preparar una respuesta y, además, dejaron una frase en la que evidenciaban la gravedad de los hechos cometidos: «Somos un condenado a muerte que pide un último deseo».

La noticia se conoció el 15 de febrero de 2023. Fueron tres los encargados de revelar los pagos del Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y, antes de sacarlo a la luz, quisieron conocer la versión del club sobre el motivo de esos pagos. Aunque lo que se encontraron a última hora fue con una petición que nada tenía que ver. Desde la directiva, les solicitaron que aplazaran la publicación del caso para darles un poco más de tiempo y así preparar su defensa.

Aunque el Barcelona reconoció claramente que lo que se les venía encima era muy grande, solicitaron dos semanas para poder ir dando forma a la versión que iban a presentar al respecto. Todo sale de un audio en la que Sique Rodríguez, uno de los periodistas que llevaron la investigación hasta su publicación, da varios detalles sobre la forma de actuar que tuvieron y la reacción del Barça.

«A principios de febrero, ya lo tenemos para sacarlo. Ahí, hablamos con la gente del Barça y le decimos qué es lo que tenemos, con el club como principal implicado, para que respondan en el programa o preparen una respuesta, porque es un tema muy grave», señala el periodista, en unos audios que han sido a su vez destapados por otro periodista, Pepe Kollins.

Desvela Sique que entonces el club culé les solicita si podían «aguantar el tema un par de semanas para preparar la respuesta a nivel interno, público…». Como reconoce inmediatamente después la frase que le dicen fue la siguiente: «Somos un condenado a muerte que os pide el último deseo».

Además, el periodista hace varios apuntes respecto al caso. Afirma que, al publicarlo, le advirtieron de que se iba «a cargar el sistema», aunque él no cree que el Barcelona vaya a ser condenado: «No van a condenar al Barça por corrupción deportiva, porque el sistema está corrupto».

«La Guardia Civil registró la RFEF y encontró actas de Segunda B a Segunda A, firmadas por Negreira, pero las actas de árbitros que habían subido de Segunda a Primera habían desaparecido», señala sobre lo sucedido en los registros que tuvieron lugar en la sede del CTA por parte de la Guardia Civil.