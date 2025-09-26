Se viraliza un vídeo de Toni Freixa reconociendo que seguirían pagando a Negreira de seguir en el CTA

El caso Negreira sigue su curso con la actualidad judicial. La pasada semana, los ex presidentes Sandro Rossell y Josep María Bartomeu y Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira, declararon ante la juez Alejandra Gil. El que fuera coach arbitral durante los años de pagos del FC Barcelona a su padre se desmarcó del club y del ex vicepresidente del CTA en sede judicial. En las últimas horas, unas declaraciones del ex directivo blaugrana Toni Freixa en 2023 se han viralizado en las redes sociales, evidenciando la intención del Barcelona con los pagos.

Freixa formó parte de la junta directiva de la primera etapa de Joan Laporta en la presidencia culé y de los mandatos de Rossell y Bartomeu. Un periodo de tiempo en el que los pagos al número dos del arbitraje español no se detuvieron. Freixa, que también fue candidato a la presidencia del club, reconoció en 2023 que, de no haber abandonado su cargo de vicepresidente del CTA en 2018, el Barça hubiera seguido teniendo a José María Enríquez Negreira en nómina: «Porque Negreira salió del Comité Técnico de Árbitros, que si no todavía estaríamos allí».

Albert Perrín, ex vicepresidente de Joan Laporta en su primera etapa, también estuvo presente en la conversación. Perrín reconoció que cuando el tesorero del FC Barcelona descubrió los pagos a Negreira en 2003, lo comunicó a la presidencia y ésta decidió continuar con ellos. «Cuando se descubre por parte de la junta, llegan a la conclusión de que es mejor seguir haciéndolo por si pasara algo», admitió Freixa.

«Eso lo hacen todas las juntas. El Barça, que tiene la característica de que cuando llegan unos suprimen todo lo que se ha hecho antes… esto no se suprimió nunca. Esto pasó de un presidente a otro: Núñez, Gaspart, Laporta, Rossell, Bartomeu…», confirmó Toni Freixa en una entrevista con la Cadena SER en 2023 que ha sacado a la luz Futbolgate.

💣 #Archivo de la Ser, mayo 2023: Las olvidadas declaraciones de Toni Freixa y Albert Perrín: Toni Freixa: “Lo ha explicado ahora Albert, que cuando se descubre por parte de una junta, llegan a la conclusíon de que es mejor seguir haciéndolo por si pasara algo” “Esto pasó de… pic.twitter.com/RlSDqKmn8N — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) September 25, 2025

Pese a reconocer los pagos al que fuera vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018, Freixa los justificó como contraparte al poder político de Madrid. «Tenemos un sistema donde todo el poder está localizado en una ciudad, con unas afinidades políticas, ideológicas, de un equipo de fútbol, etc. Nosotros, desde aquí, como decía Pep (Guardiola) somos un país pequeño… y nos defendemos como podemos», reconoció el ex directivo del Barcelona.

Aunque Freixa admitió que el club blaugrana pagó a José María Enríquez Negreira durante más de dos décadas, defiende que el Barcelona no ha salido beneficiado de ello. «Todo esto ha salido y se ha dicho que no es normal, pero lo que no es es delito. El Barça no ha recibido ningún favor arbitral. No se ha podido demostrar absolutamente nada. Más bien al contrario», aseguró Freixa.