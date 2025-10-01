Barcelona vs PSG en directo: cómo va, resultado y última hora del partido de Champions League en vivo online
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona - PSG de la Champions League
Este Barcelona - PSG corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League y se jugará en Montjuic
El Barcelona espera poder llevarse los tres puntos frente al vigente campeón de la Champions League
El Barcelona y el PSG se ven las caras en el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League en el Estadio Olímpico Lluís Companys. El conjunto azulgrana no consiguió abrir el Camp Nou para recibir al vigente campeón, pero aún así el espectáculo estará asegurado en Montjuic con dos auténticos equipazos dándolo todo sobre el verde para intentar sumar tres puntos y seguir en lo más alto de la clasificación. En la web de OKDIARIO te narramos en directo y en vivo online el resumen, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Barcelona – PSG.
FC Barcelona – PSG, en directo
Así está la clasificación de la Champions League
Todavía falta la mitad de la jornada 2 por disputarse, pero ahora mismo el Bayern de Múnich es el líder de la clasificación de la fase de liga de la Champions League. El Real Madrid y el Inter de Milán son los otros dos equipos que han conseguido sumar los tres puntos, pero todavía hay varios equipos que pueden igualar a los germanos, madrileños e italianos. Entre ellos estarían el propio Barcelona y el PSG, yendo ambos con todo sobre el terreno de juego de Montjuic para lograr la victoria y así seguir enganchado a los puestos más altos de la tabla.
¿Será titular Lamine Yamal?
Una de las grandes incógnitas de este Barcelona – PSG de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League es la titularidad de Lamine Yamal. El ’10’ ya tuvo media horita contra la Real Sociedad y se salió, por lo que todo apunta a que hoy será titular en el Estadio Olímpico Lluís Companys. La mala noticia es que no estará ese morbo de verle enfrentarse a Ousmane Dembélé, que le ganó el Balón de Oro, ya que El Mosquito se lesionó en el parón de selecciones con Francia y no podrá estar ante sus ex compañeros.
¡Partidazo en Montjuic!
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – PSG que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. El Estadio Olímpico Lluís Companys vuelve a acoger un partido de la máxima competición continental y no lo puede hacer de la mejor manera que recibiendo al vigente campeón del torneo, que encima es entrenado por un viejo conocido como Luis Enrique.
Min 45+1
Rashford, por la banda
Jugadón de Rashford para dejar en el suelo a Zabarnyi, pero su centro final lo despejó Pacho a córner. En el saque de esquina fue tan cerrado que se fue directo al lateral de la red.
Min 45
Tiempo añadido
Se jugarán 2 minutos más en este primer tiempo del Barcelona – PSG.
Min 44
Amarilla para Nuno Medes
El portugués derribó a Lamine Yamal cuando se le había escapado en velocidad y recibió la cartulina.
Min 42
¡La tuvo el PSG!
Pase para Barcola, que se anticipó a Gerard Martín. El del PSG intentó marcar, pero su disparo ante Szczesny se marchó por encima del larguero.
Min 38
¡GOL DEL PSG!
¡GOL DEL PSG! ¡GOL DE MAYULU! Iguala la contienda el conjunto de Luis Enrique después de una carrera increíble de Nuno Mendes. Nadie pudo coger al portugués, que asistió a su compañero, que definió a la perfección.
Min 36
Cómo va el partido Barcelona – PSG
Entramos en los últimos diez minutos del primer tiempo y el Barcelona gana 1-0 al PSG gracias al solitario gol de Ferran Torres.
Min 32
Amarilla
Cartulina amarilla para Frenkie de Jong por un pisotón por detrás a Nuno Mendes. Se revisó por si era roja, pero el VAR no avisó al colegiado.
Min 31
Pedri González
Como es habitual, vaya partidazo está firmando el futbolista canario del Barcelona. Qué inteligencia, qué clase, qué visión, qué compromiso…
Min 30
¡Szczesny!
Falta lateral a favor del PSG. Achraf Hakimi colocó el balón y el ex del Real Madrid chutó a portería para obligar a Szczesny a volar para evitar el empate.
Min 28
Nuevo córner
Contragolpeó el PSG, pero el disparo final acabó marchándose a córner. El saque de esquina lo efectuó Mayulu en corto y acabó en falta de Rashford a Mbaye.
Min 26
¡Dani Olmo!
Pase de Pedri para el egarense, que chutó a portería. Pacho taponó bien y el cuero se fue rozando el poste. Hubo córner para los azulgranas. Lo sacó Lamine Yamal y despejó la zaga parisina como pudo. Incluso el disparo de Rashford que iba a portería. Reclamó penalti Eric García.
Min 23
PSG
Espabila el PSG, que estos minutos ha jugado más en campo rival, pero defiende muy bien el Barcelona.
Min 19
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE FERRAN TORRES! Vaya jugadón colectivo de los azulgranas. Lamine se la dio a Pedri. Pedri a Rashford y cuando parecía que el inglés iba a disparar a colocar dio un pase para Ferran Torres, al que Achraf habilitaba, para batir a Chevalier y abrir la lata.
Min 18
Sin rematador
Nuevo saque de esquina para los de Luis Enrique. Lo sacó Nuno Mendes, poniendo el balón al segundo palo donde no llegó nadie.
Min 14
¡¡Ferran Torres!!
Vaya pase con el exterior de Lamine Yamal por delante de toda la defensa. Ferran Torres agarró el balón, se regateó a Chevalier y cuando definió apareció Zabarnyi para salvar el gol sobre la línea.
Min 12
¡Ocasión para el PSG!
Córner a favor del PSG. ¡Remató Zabarnyi por encima del larguero!
Min 10
¡Robo de Pedri!
Robó el balón Pedri en el área del PSG y esperó que Koundé cogiera el balón para chutar a portería, pero el francés no se la esperaba.
Min 7
Nuno Mendes
Parecía que Lamine Yamal se había llevado a Nuno Mendes, pero el lateral portugués se la jugó y acabó robándole el cuero.
Min 5
Achraf, imparable
Gran cabalgada de Achraf Hakimi por la banda derecha, pero su centro lo atrapó Szczesny.
Min 2
¡Lamine Yamal!
Vaya jugadón se acaba de marcar el ’10’ del Barcelona, que dejó a Nuno Mendes atrás. ¡Vaya ruleta del de Rocafonda para deshacerse de Vitinha! Se la acabó dando a un Ferran Torres que estrelló su disparo en un rival.
¡Comienza el Barcelona – PSG!
Rueda el balón ya en el Estadio Olímpico Lluís Companys. ¡Sacó de centro el PSG! Al final juega Zaire-Emery en lugar de Joao Neves.
¡5 minutos!
Faltan apenas 5 minutos para que ruede el balón en Montjuic. Los jugadores del Barcelona y PSG están a punto de saltar al terreno de juego. ¡Ya no queda nada para que comience este partidazo!
La previa
Aprovechamos que falta un cuarto de hora para que arranque el choque para dejarte la mejor previa de este Barcelona – PSG de la Champions League.
Figo, en Montjuic
El ex futbolista del Barça, del que la afición no guarda grandes recuerdos tras haberse ido al Real Madrid, estará en la palco viendo el Barcelona – PSG. La presencia de Figo no ha gustado a los aficionados.
Alejandro Balde
El Barcelona dio hace unas horas la convocatoria para este partidazo de la Champions League y ha destacado el regreso a la lista de Alejandro Balde, que estaba lesionado.
El PSG
El Barcelona se enfrenta al campeón de la última Champions League, que es entrenador por Luis Enrique. Conoce todos los detalles sobre el PSG.
Hansi Flick
El entrenador azulgrana volvió a pasar por rueda de prensa para analizar este Barcelona – PSG de la Champions League y ha dejado algún que otro titular. Además, no es la primera vez que Hansi Flick le manda un dardito a Lamine Yamal.
Once del PSG
Ya conocemos también a los escogidos por Luis Enrique para intentar ganar a su ex equipo. Esta es la alineación oficial del PSG contra el Barcelona hoy: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián; Mbaye, Mayulu, Barcola.
A qué hora empieza el partido del Barcelona hoy
Este Barcelona – PSG fue programado por la UEFA en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. ¡Ya falta menos de una hora para que comience este partidazo!
Alineación oficial del Barcelona
Ya conocemos el once escogido por Hansi Flick para intentar dar la sorpresa frente al cuadro parisino. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el PSG: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo; Rahsford, Lamine Yamal, Ferran Torres.
El escudo del Barcelona
A lo largo de los años el logo del conjunto azulgrana ha sufrido una evolución hasta llegar al que conocemos hoy en día. Así ha cambiado el escudo del Barcelona.
El caso Negreira
El Barcelona habría pedido que no se destapara el caso Negreira en su día, pidiendo una semana de margen para preparar su respuesta.
Dónde ver por TV el partido del Barcelona hoy
Este Barcelona – PSG se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, que es de pago. En OKDIARIO te contaremos gratis en vivo online todo lo que suceda en Montjuic.
Todo preparado
Falta una horita y media para que ruede el balón en el Estadio Olímpico Lluís Companys. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Barcelona y del PSG.
¡Descanso!
Termina el primer tiempo en Montjuic. Los jugadores del Barcelona y PSG se marchan a vestuarios mientras el marcador indica el 1-1.