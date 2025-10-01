Flick marca distancias con Lamine: tres toques de atención en rueda de prensa en lo que va de temporada

Lamine Yamal ha comenzado la temporada completamente consolidado en la élite con el Barcelona, en lo más alto, siendo desde el inicio como el jugador más cotizado de todo el mundo según los parámetros de Transfermarkt, con su segundo trofeo Kopa bajo el brazo y con su merecido segundo puesto en la lista del Balón de Oro. Pero todo esto parece no ser suficiente para Hansi Flick, el alemán sigue apretándole y ya ha dado tres toques de atención a Lamine en lo que va de curso ante los medios de comunicación.

Flick es un técnico que no se muerde la lengua, que habla claro, que se basa en datos y rendimiento, pero que también tiene sus manías. Con Lamine Yamal, pese al éxito del joven a su tan corta edad, con apenas 18 años, y siendo ya decisivo, el alemán está siendo exigente, le está atando en corto y le pide más desde una posición de control y liderazgo.

Su último toque de atención llegó en la comparecencia previa al envite ante el PSG en Champions League, un partido importante donde el joven español debe dar el cien por cien para conseguir tumbar al campeón de Europa.

«Yo creo que esto de super, super, super… no me gusta», aludía Flick sobre Lamine, que reconoce que sí, que «es excepcional» pero que «hay otros jugadores excepcionales en el equipo». El alemán no quiere lanzar más piropos de los que ya carga el joven y le pide más, más trabajo y esfuerzo: «Tiene 18 años y también se tiene que centrar en esforzarse mucho. No siempre es fácil. Llega un punto al que llegas con talento, pero, para pasar al siguiente nivel, uno o dos escalones más, hay que esforzarse. No se trata solo de jugar con el balón, también de defender. Es lo que necesitamos de todos los jugadores, no solo de él. Es un gran jugador con el balón y eso es lo que marca la diferencia».

Trabajo, esfuerzo y mayor implicación en defensa son las tareas que parece fijar Flick a Lamine, al que alaba pero baja de la tarima en la que ha sido colocado, al que mima y a la vez exige. El tema está en que no es la primera vez en que lo señala directa o indirectamente al futbolista.

Ya tras el duelo ante la Real Sociedad, donde Lamine Yamal fue clave tras saltar al campo, Flick se encargó en rueda de prensa de alabar más el papel de Pedri como director de la orquesta culé, esquivando varias preguntas directas por el ’10’ y hablando en su lugar del canario.

«El año pasado jugamos y trabajamos como equipo y lo más importante es que no haya egos porque esto mata al éxito del equipo», fueron las palabras de Hansi Flick tras el primer tropiezo del Barça este curso ante el Rayo Vallecano, dejando claro que lo había «hablado de lo de hoy con los jugadores porque la mayoría se van con las selecciones. Y hay que decirlo. No estoy contento con el equipo porque hemos tenido demasiadas pérdidas de balón».

Sobre el ego respondió Lamine Yamal, que en sus declaraciones restó importancia a las palabras del técnico, desautorizándolo: «Después de un empate sales calientes, en el Barça siempre tienes que ganar, pero creo que no tiene que ver con eso. No creo que se trate de relajación ni de falta de hambre porque somos un equipo joven con muchas ganas de más porque todavía no hemos ganado tantas cosas, la Liga es muy larga, hay que ser regular».