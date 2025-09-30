Flick baja a la tierra a Lamine Yamal: «Tendrá que esforzarse, con el talento no vale»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa de la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League que medirá al Barcelona contra el PSG este miércoles en el Olímpico de Montjuic.

«Es una competición diferente y jugamos contra el mejor equipo de la temporada pasada. Me encanta de ellos lo que vi el año anterior. Es un gran reto y tenemos ganas de este partido», comenzó declarando Hansi Flick ante los medios sobre este gran encuentro contra el PSG.

«Con este calendario forma parte de nuestro trabajo: gestionar las lesiones. A todos los entrenadores nos gusta tener disponibles a todos los jugadores. Habrá grandes jugadores que no podrán estar, pero tenemos mucha calidad y será un gran partido», comentó el técnico culé sobre los lesionados en ambos equipos.

Sobre su pareja de centrales: «Todos los rivales tienen sus fortalezas. En este sentido, necesitamos a los jugadores adecuados y vamos variando. No es que no haya encontrado la fórmula adecuada. Tengo confianza en todo el equipo y es bueno que sea así. Ya podéis ver todas las lesiones que tenemos, pero lo haremos».

«Siempre es bueno. Nunca funciona querer marcar el segundo gol antes del primero. Tenemos que trabajar en nuestro plan de partido. Lo digo a menudo, tiene que ver con el posicionamiento y con el control del balón. Saben presionar y cómo dominar. Tenemos que jugar desde el primer minuto al máximo nivel y es lo que esperamos de los jugadores, esto es la Champions League», valoró Flick.

También tuvo tiempo para hablar sobre Lamine Yamal: «Esto de súper no me gusta, es excepcional, pero tenemos a más jugadores. Tiene 18 años y tiene que centrarse en trabajar mucho. Con el talento que tiene, necesita subir uno o dos escalones más, lo puedo hacer, pero tendrá que esforzarse. También en la fase defensiva, igual que del resto de futbolistas».

«Para los 90 minutos necesitamos a los dos, ya veremos quien comienza de titular», comentó sobre Lewandowski y Ferran sin desvelar quién jugará desde el inicio.

«Somos el Barça y nos gusta ser favoritos para la Champions, pero sabemos que supone mucho trabajo y que es un camino muy largo. No pienso en el último partido, me centro en el siguiente. No pienso en el pasado, queremos ambos diferentes, ha cambiado todo completamente», señaló Hansi Flick ante la prensa.