El VAR perdona la expulsión a De Jong por entrar con la plancha al talón de Nuno Mendes

La polémica estaba servida en Montjuic. El Barcelona y el PSG protagonizaban un partidazo que pudo decantar su balanza a partir del minuto 32, cuando perdonaron la roja a Frenkie de Jong. El mediocentro neerlandés entró con la plancha por detrás a Nuno Mendes, impactando en su tobillo y estuvo a punto de lesionarle. Michael Oliver, colegiado del partido, le mostró la amarilla, aunque era una expulsión clara. Desde el VAR no le corrigieron. De hecho, UEFA no llegó ni a informar de que la acción estuviera bajo revisión por una potencial expulsión.

El plantillazo de De Jong es claro. Aunque parece que no tiene intención de pisarle el talón, no deja de ser temeraria. Le hizo mucho daño al futbolista del PSG, que conducía por el centro del campo en un contragolpe, en busca de la portería de Szczesny. El jugador del Barcelona trató de evitar el peligro, pero en lugar de agarrarle para frenarle, decidió meter la pierna, impactando de lleno sobre su talón.

El jugador del PSG tuvo que ser atendido por las asistencias médicas y, ni con esas, desde el VAR revisaron la acción para ver si realmente estaba bien arbitrada por Oliver. El inglés, que le había mostrado la amarilla, no cambió su decisión al no instarle desde el videoarbitraje a que acudiera a ver la acción en el monitor.

El partido en ese momento lo iba ganando el Barcelona por 1-0, aunque minutos después, tras un jugadón del propio Nuno, empataba el PSG por medio de Mayulu. Un tanto con el que los campeones de Europa, bastantes mermados por las bajas, conseguían poner las tablas en el marcador. Se venían arriba después y, antes del descanso, estaban a punto de darle la vuelta, mostrándose mucho mejor que un Barça que debía estar jugando con uno menos.