Balde recibe el alta médica y entra en la convocatoria del Barcelona contra el PSG

Hansi Flick recupera a Alejandro Balde para el partido ante el Paris Saint-Germain. El lateral español ha recibido este miércoles el alta médica y es la gran novedad en la convocatoria del Barcelona contra el PSG facilitada por el entrenador azulgrana, Hansi Flick.

Los del técnico alemán reciben al vigente campeón de la competición en Montjuic, comandados por Luis Enrique, un viejo conocido de la casa, aunque con bajas importantes en su lista de convocados para este segundo partido de la Fase Liga de la Champions League.

«El jugador Alejandro Balde ha recibido el alta médica y está a disposición de Hansi Flick para el partido contra el PSG», anunció el club blaugrana en un comunicado, después de que Balde llevara ya unos días entrenando con el equipo. Por el contrario, siguen siendo baja Joan Garcia, Gavi, Fermín, Raphinha y Ter Stegen.

La convocatoria completa del Barcelona la forman Szczesny, Kochen, Eder Aller, Balde, R. Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric, Jofre, Pedri, M. Casadó, Olmo, F. De Jong, Bernal, Dro, Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Roony y A. Fernández