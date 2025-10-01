Barcelona-PSG: Lamine reta al campeón

Lamine Yamal reta este miércoles al campeón de Europa en un Barcelona-PSG que es sin duda uno de los partidos más esperados de esta Fase Liga de la Champions League. Los de Luis Enrique visitan el Olímpico de Montjuic mermados en ataque ante un equipo de Hansi Flick que quiere la revancha de la última eliminación europea ante los franceses, aprovechando para demostrar su poderío en Europa.

El Barcelona recibe al PSG este miércoles 1 de octubre a partir de las 21:00 horas en el Olímpico de Montjuic. Un partido correspondiente a la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League. Será el primer partido como local del equipo culé esta temporada, pero no será en el Camp Nou, que no llegó a tiempo.

El Barça de Hansi Flick afronta este partido tras lograr los tres primeros puntos en campo del Newcastle en la primera jornada. También ganó el PSG después de golear a la Atalanta en París. Ambos llegan con la esperanza de continuar con el pleno en esta Fase Liga, pero con bajas importantes. Aunque las bajas en el equipo galo son más sensibles.

El PSG se planta en Barcelona sin el tridente ofensivo con el que fue campeón de la Copa de Europa el pasado curso: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. Los tres están lesionados y ni siquiera están en la convocatoria. Tampoco estará Marquinhos, capitán y central capital en el equipo. Fabián, Vitinha y Joao Neves entraron en la convocatoria, pero andaban con molestias.

En el Barcelona no estarán Joan García, Gavi, Fermín y Raphinha por lesión. Cuatro bajas también importantes en el equipo blaugrana. Pero, en cambio, regresa Balde de lesión directo a la convocatoria. También está plenamente recuperado Lamine Yamal. Ya tuvo minutos contra la Real Sociedad y ante el PSG volverá a ser titular.

Un Lamine Yamal preparado mental y físicamente para retar al campeón de Europa en su casa. Hay pocos escenarios, como la Champions, y pocos rivales, como el PSG, como para lucirse y que los ojos de todo el mundo estén viéndote. Sin Dembélé, actual Balón de Oro por delante de la perla culé, Yamal quiere reivindicar su momento en un partido grande a todos los niveles.

Con todas estas bajas, será un duelo descafeinado. Más de lo que presagiaba cuando el sorteo puso a Barcelona y PSG juntos en el camino en esta Fase Liga. Aun así, suficientes activos habrá en el terreno de juego para poder ver un gran partido y poder medir a ambos conjuntos, aunque falten muchas estrellas.

Por otro lado, Luis Enrique vuelve a la que fue su casa como entrenador y jugador. En la Liga de Campeones de hace dos cursos, tras eliminar al Barça en cuartos de final, dijo en su documental que le gustaría no tener que enfrentarse nunca más al equipo culé. Pero el azar ha vuelto a poner al Barcelona en su camino.