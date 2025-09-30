La UEFA quebranta su normativa y anuncia el regreso del Barça al Camp Nou el 21 de octubre

Aleksander Ceferin ya está sirviendo en bandeja un favorazo sin precedentes al Barcelona. La UEFA planea saltarte su propio reglamento para favorecer económicamente al Barça que preside Joan Laporta, que jugará esta próxima jornada de Champions League como local ante el Paris Saint Germain en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic y permitirá que cambien de escenario para la siguiente jornada una vez que se reabra el Camp Nou, la tercera jornada ante el Olympiacos se prevé en el remodelado estadio blaugrana.

En la página web oficial de la UEFA ya son públicos los horarios de la tercera jornada de la fase de liguilla de la nueva Champions League. El Barcelona recibe como local al Olympiacos desde las 18:45 horas el próximo martes 21 de octubre y el estadio que aparece fijado es el Camp Nou, a diferencia del correspondiente a esta segunda jornada ante el PSG, también como local, fijado para este miércoles 1 de octubre desde las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Tras nuevas intentonas erráticas para volver al Camp Nou entre finales de septiembre y principios de octubre, el Barça parece que definitivamente podrá abrir parcialmente su nuevo estadio a mediados de octubre, como trasciende desde el Ayuntamiento de Barcelona.

“Tenemos la esperanza de que se hagan los ajustes que se tenían que hacer y que, desde el punto de vista de la seguridad, se pueda dar el visto bueno para reabrir parcialmente el Camp Nou. Pienso que se podrán arreglar los pequeños problemas que había”, explicó estos días el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, respondiendo a la posibilidad de que el Barça juegue en el Camp Nou el próximo 18 de octubre en el partido de Liga ante el Girona.

Tres días más tarde de este supuesto día definitivo del retorno del Barça al Camp Nou es cuando está definido por la UEFA el encuentro ante el Olympiacos, nuevamente con los culés como locales. El estadio blaugrana parece que llegará a tiempo para este encuentro pero, aunque fuera así, con el reglamento en la mano, la UEFA no permite que un mismo club tenga diferentes sedes durante una misma fase, por lo que de jugar en Montjuic ante el PSG sentaría un precedente de cara a toda la fase de liguilla de la Champions League. O no.

Tal y como publica la UEFA en su página oficial, el organismo europeo planea hacer la vista gorda con el Barça y dejarles jugar en el Camp Nou, un favorazo en toda regla que echaría por alto su propia normativa, entregando al club que preside Joan Laporta un permiso especial tras iniciar la fase de liguilla de la Champions en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

De hecho, este miércoles estará en el palco de Montjuic Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, invitado por el club blaugrana de cara a este partido tan especial. Un claro gesto de la buena sintonía que hay en estos momentos entre la directiva culé y la cúpula del organismo europeo que les concederá este privilegio inédito hasta la fecha.