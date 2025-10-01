Así ha sido la evolución del escudo del Barcelona a lo largo de su historia

El Barcelona presentó por sorpresa en 2018 una propuesta de evolución en su emblema, pero la Asamblea de Socios Compromisarios tumbó la propuesta. Josep Maria Bartomeu, presidente del club por aquel entonces, decidió quitar ese punto del día después de que los socios acreditados lo tumbaran sin siquiera votar, sólo con sus intervenciones. De hecho, la votación no se llegó a producir y los socios se quejaron. Desde que se fundara el club el 29 de noviembre de 1899, el escudo del Barcelona ha ido variando con el paso del tiempo a lo largo de sus casi 126 años de historia.

En el comunicado, el Barça informaba de que llevan varios meses trabajando en la actualización de esta nueva «tipografía propia y el desarrollo de un estilo visual más actual y unificado para todas las áreas del club». Los cambios entre el escudo introducido en el año 2002 y el presentado en 2018 eran cinco. Una de las grandes modificaciones que pretendían hacer la desaparición del acrónimo FCB, que hacía referencia al nombre del club (Fútbol Club Barcelona).

Otra diferencia era la desaparición de los contornos negros interiores, con la idea de crear un emblema «más homogéneo, armónico y luminoso», según el club, que afirmaba que su nueva estrategia de marca se basaba en apostar por dos expresiones oficiales como son FC Barcelona y Barça.

En el cambio seguían manteniendo una evolución fiel a los elementos históricos que representan al club y que siempre han ido en el escudo, como la ciudad, Barcelona, la Comunidad Autónoma a la que pertenecen, Cataluña, la entidad, con los colores azul y grana y el balón.

Las grandes características del nuevo escudo resaltaban la presencian del balón, muy importante en el estilo de juego del Barça, y potenciaban los colores azul y grana. La idea era que este escudo no entrara en vigor hasta la temporada 2019-2020, pero los socios del club tumbaron la propuesta de la Junta de Bartomeu en la Asamblea de Compromisarios el 20 de octubre de 2018 y el Barcelona mantuvo su escudo actual.