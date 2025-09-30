El PSG viaja sin su tridente de ataque a Barcelona

El Paris Saint-Germain viaja muy mermado a Barcelona este martes para disputar mañana la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League contra el equipo culé en el Olímpico de Montjuic. Luis Enrique no podrá contar con el tridente ofensivo que le hizo campeón de Europa la pasada temporada. Doué, Dembélé y Kvaratskhelia no estarán ante el Barça. Tampoco Marquinhos. Los tocados Fabián, Joao Neves y Vitinha sí han entrado finalmente en la convocatoria.

El PSG ha publicado este martes su lista de convocados para viajar a Barcelona poco después. Este miércoles se medirán al cuadro de Hansi Flick en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League. El equipo francés llega a este partido con una plantilla repleta de bajas importantes.

Kvaratskhelia no ha superado finalmente su lesión en el muslo izquierdo y es baja definitiva para este importante partido europeo contra el Barcelona. Tampoco Doué y Dembélé lesionados desde hace semanas. No han llegado a tiempo. De esta manera, el actual Balón de Oro y ex jugador azulgrana no podrá jugar este gran encuentro. Luis Enrique no podrá contar con el tridente ofensivo que le hizo campeón de Europa la pasada campaña.

Tendrá que innovar un Luis Enrique que también tiene la baja en defensa de Marquinhos, capitán del equipo y pieza crucial en la plantilla. En cambio, sí han entrado en la convocatoria tres centrocampistas claves para el asturiano: Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz. Los tres llegaban con molestias, pero llegan a tiempo, aunque no es seguro que puedan salir como titulares.

Un partido muy esperado entre dos grandes equipos que el año pasado estuvieron muy cerca de verse las caras en la gran final. El Barça cayó eliminado en semifinales contra el Inter y el PSG logró levantar su primer título tras vencer a los italianos.