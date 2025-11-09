Celta – Barcelona en directo: sigue online gratis el partido de la Liga hoy en vivo
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Celta - Barcelona de la jornada 12 de la Liga
El Celta - Barcelona de la Liga se disputará en Balaídos
El Barcelona no puede perder si quiere seguir enganchado a los puestos altos de la clasificación de la Liga
El Celta y el Barcelona se enfrentan en Balaídos en el partido que corresponde a la jornada 12 de la Liga. El choque promete ser apasionante, ya sea por el duelo táctico que tendrán Claudio Giráldez y Hansi Flick, pero también porque cada vez que estos dos clubes se ven las caras siempre hay bastantes goles y polémicas. Por si fuera poco, los azulgranas no atraviesan un gran momento de forma, pero los vigueses suman cinco triunfos consecutivos. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Celta – Barcelona.
Celta – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Al inicio de esta jornada 12 de la Liga el Real Madrid seguía estando a cinco puntos del Barcelona, pero a cuatro del Villarreal, ya que el Submarino Amarillo no pinchó en su encuentro este sábado, por lo que los de Marcelino García Toral se pusieron segundos de forma momentánea. El Barça tiene que ganar sí o sí en Balaídos para superar a los de Castellón, para alejarse del Atlético de Madrid, que tiene los mismos puntos ahora mismo que los culés, pero, sobre todo, para acercarse a los de Concha Espina, que tienen una buena renta después de ganar el Clásico hace unas semanas en el Santiago Bernabéu.
El Barcelona, prohibido fallar
Esta temporada se ha visto a un Barcelona bastante irregular, por lo que Hansi Flick lleva repitiendo que necesitan jugar como un equipo para volver a ser los del año pasado, aunque ya ha comenzado también a explicar que han sufrido demasiadas lesiones de futbolistas importantes en lo que llevamos de curso. Mientras esperan a que se recuperen los Pedri, Raphinha y compañía no pueden pinchar más si quieren seguir la estela del Real Madrid para tratar de acercarse cuando los de Xabi Alonso pinchen.
Partidazo en Balaídos
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Celta – Barcelona de la jornada 12 de la Liga. Balaídos presentará un auténtico ambientazo para este choque entre dos clubes históricos de nuestro país que buscarán llevarse los tres puntos. En los duelos en los que vigueses y culés se ven las caras siempre hay bastante emoción en forma de goles y polémicas, por lo que el espectáculo está servido en el feudo del equipo que dirige Claudio Giráldez.
La previa
Falta menos de un cuarto de hora para que comience este apasionante partido que se juega en Balaídos. Aprovechamos este ratito para dejarte la mejor previa del Celta – Barcelona.
¿Dónde se juega el partido entre Celta y Barça?
Este partidazo de la jornada 12 de la Liga se jugará en el campo del Celta, en Balaídos.
¿Cómo llegan Celta y Barcelona en la clasificación de LaLiga?
El Barcelona va segundo en la clasificación y puede recortarle dos puntos al Real Madrid, ya que los de Xabi Alonso empataron 0-0 contra el Rayo Vallecano hace un rato. El Celta, por su parte, está en la mitad de la tabla y va a tener que darlo todo para dar la sorpresa y ganar al cuadro azulgrana.
¿Quién es el árbitro del partido entre Celta y Barça?
El CTA ha designado a Javier Alberola Rojas para que sea el árbitro de este Celta – Barcelona. En el VAR estará Valentín Pizarro Gómez.
Balaídos, campo maldito
El Barcelona se enfrenta a uno de los estadios que peor se le ha dado en los últimos años, ya que en la última década sólo ha ganado en dos ocasiones. El Barça teme a Balaídos.
La convocatoria del Barcelona
Hansi Flick ha podido recuperar a Christensen y Jules Koundé, que era duda hasta última hora, finalmente ha viajado a Vigo. La convocatoria del Barcelona.
Alineación del Celta
Ya conocemos el once escogido por Claudio Giráldez para intentar dar la sorpresa y llevarse el triunfo ante el conjunto azulgrana. Esta es la alineación oficial del Celta contra el Barcelona hoy: Radu; Manu Fernández, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira, Mingueza; Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Pablo Durán; Borja Iglesias, Ferran Jutglá.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos el once escogido por Hansi Flick para intentar llevarse los tres puntos de Balaídos. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Celta: Szczesny; Eric García, Araújo, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong, Fermín; Rashford, Lamine Yamal, Lewandowski.
A qué hora es el partido del Barcelona hoy
La Liga había programado este Celta – Barcelona en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que no queda nada ya para que arranque el choque.
El Camp Nou
El Barcelona está como loco por volver a su casa, pero esto es lo que se atreven a decir sobre las obras del Camp Nou.
Dónde ver por TV el partido del Barcelona hoy
Este partido Celta – Barcelona se podrá ver por televisión en directo a través de los canales de Movistar+ Plus y Movistar la Liga. En OKDIARIO te vamos a contar gratis en streaming y en vivo online todo lo que suceda en Balaídos.
Todo preparado
Falta una horita y media para que arranque este partidazo en Balaídos. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Celta y del Barcelona.
¡5 minutos!
Ya no falta nada para que arranque este partidazo en Balaídos y los futbolistas del Celta y Barcelona están cerca de saltar al terreno de juego.