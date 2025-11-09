Celta – Barcelona en directo: sigue online gratis el partido de la Liga hoy en vivo

El Celta y el Barcelona se enfrentan en Balaídos en el partido que corresponde a la jornada 12 de la Liga. El choque promete ser apasionante, ya sea por el duelo táctico que tendrán Claudio Giráldez y Hansi Flick, pero también porque cada vez que estos dos clubes se ven las caras siempre hay bastantes goles y polémicas. Por si fuera poco, los azulgranas no atraviesan un gran momento de forma, pero los vigueses suman cinco triunfos consecutivos. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Celta – Barcelona.

Celta – Barcelona, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Al inicio de esta jornada 12 de la Liga el Real Madrid seguía estando a cinco puntos del Barcelona, pero a cuatro del Villarreal, ya que el Submarino Amarillo no pinchó en su encuentro este sábado, por lo que los de Marcelino García Toral se pusieron segundos de forma momentánea. El Barça tiene que ganar sí o sí en Balaídos para superar a los de Castellón, para alejarse del Atlético de Madrid, que tiene los mismos puntos ahora mismo que los culés, pero, sobre todo, para acercarse a los de Concha Espina, que tienen una buena renta después de ganar el Clásico hace unas semanas en el Santiago Bernabéu.

El Barcelona, prohibido fallar

Esta temporada se ha visto a un Barcelona bastante irregular, por lo que Hansi Flick lleva repitiendo que necesitan jugar como un equipo para volver a ser los del año pasado, aunque ya ha comenzado también a explicar que han sufrido demasiadas lesiones de futbolistas importantes en lo que llevamos de curso. Mientras esperan a que se recuperen los Pedri, Raphinha y compañía no pueden pinchar más si quieren seguir la estela del Real Madrid para tratar de acercarse cuando los de Xabi Alonso pinchen.

Partidazo en Balaídos

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Celta – Barcelona de la jornada 12 de la Liga. Balaídos presentará un auténtico ambientazo para este choque entre dos clubes históricos de nuestro país que buscarán llevarse los tres puntos. En los duelos en los que vigueses y culés se ven las caras siempre hay bastante emoción en forma de goles y polémicas, por lo que el espectáculo está servido en el feudo del equipo que dirige Claudio Giráldez.