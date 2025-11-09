El Barça marca de penalti gracias a una mano idéntica a la que protestó en Valencia cuando le afectó

El Barça salió beneficiado de una mano idéntica a la que tanto protestó en el Ciudad de Valencia cuando la sufrió en su contra y se adelantó de penalti contra el Celta de Vigo en el partido de la jornada 12 de Liga de este domingo. En la segunda fecha, un toque de Alejandro Balde en el área con el brazo muy pegado le costó la pena máxima al equipo de Hansi Flick, que unos meses después marca desde los 11 metros tras una infracción idéntica de Marcos Alonso tras un golpeo de Fermín López.

Alberola Rojas no la vio en el terreno de juego y fue el VAR mediante Pizarro Gómez quien avisó al árbitro para que revisara la mano del ex del Barcelona en el monitor. Éste tardó lo justo en apreciar el penalti, ya que es una acción que el CTA obligó a castigar con la pena máxima. Robert Lewandowski fue el artillero, con toque incluido del portero del Celta, Radu, aunque Pablo Durán logró el empate tan sólo un minuto después.