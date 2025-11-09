El Barcelona teme a Balaídos: solamente ha ganado en dos de sus últimas once visitas a Vigo

El Barcelona visita este domingo (21:00 horas) al Celta de Vigo en Balaídos. Un estadio muy complicado históricamente para el equipo culé y que en las últimas temporadas le ha costado mucho más que otras salidas. El equipo de Flick empató a dos allí el curso pasado y de sus últimas 11 visitas a tierras gallegas solamente ha sacado los tres puntos en dos ocasiones.

El Celta de Vigo es una de las grandes bestias del equipo culé en los últimos años. Ha logrado ganarle al equipo culé a domicilio, pero sobre todo ha sido en Balaídos donde durante la última década le ha puesto las cosas muy complicadas.

Hay un dato demoledor que demuestra esto. El Celta de Vigo ha sacado 16 puntos como local contra el Barcelona en los últimos diez partidos entre ambos. Esta cifra es un punto más de los que ha sacado el Real Madrid contra el equipo culé como local en Liga durante la última década. Datos impresionantes que demuestran que Balaídos no se le da nada bien al Barça.

La temporada pasada, en la primera visita de Flick como entrenador culé a este estadio maldito, y también en el mes de noviembre, el Barcelona empató a dos contra un gran Celta. Y eso que los azulgrana se pusieron 0-2 con tantos de Raphinha y Lewandowski. Los blaugrana se quedaron con uno menos por expulsión de Casadó en el 82, y en el tramo final empataron los gallegos. Alfon en el 84 y Hugo Álvarez en el 86 fueron los héroes de Balaídos.

Un curso pasado donde el Celta fue un rival complicado para el Barça en todos los sentidos. Y es que en el partido de la segunda vuelta en Montjuic, el cuadro gallego llegó a ponerse 1-3 en el marcador. Pero ese encuentro sí lo ganó el cuadro azulgrana con un gol de Raphinha en el 98. Borja Iglesias, que será titular este domingo, hizo tres goles aquella tarde.

Balaídos, un estadio maldito para el Barcelona

El Barcelona solamente ha ganado en Balaídos en dos de sus últimas once visitas. Diez en Liga y una entre medias de Copa donde empató en la ida en tierras gallegas y luego goleó en el Camp Nou. La última victoria culé en Vigo fue en febrero de 2024. Ganó 1-2 el equipo de Xavi Hernández con un doblete de Lewandowski, el último en el 97 y de penalti. La anterior fue en octubre de 2020 con Koeman en el banquillo y el resultado fue más holgado. Un 0-3 con goles de Ansu Fati, Sergi Roberto y Olaza en propia puerta.

Estas son las dos únicas victorias del Barcelona en sus últimas diez salidas ligueras a un estadio tan complicado para ellos como es Balaídos. 2-1 ganó el cuadro gallego en la 22/23 con doblete de Gabri Veiga, 3-3 en la 21/22 con doblete de Iago Aspas, 2-2 en la 19/20 con otro tanto de Aspas en el 87, 2-0 en la 18/19 con otro más de Aspas al final, 2-2 en la 17/18 con otro más de la leyenda gallega, 4-3 en la 16/17 y un 4-1 histórico en la 15/16 con doblete de Aspas.

Y es que Iago Aspas ha sido la gran bestia negra del Barcelona en los últimos años en Balaídos. Sus números contra el equipo culé son espectaculares, con 11 goles en 21 partidos de liga, sumados a actuaciones de mucho mérito. Tanto es así que Aspas es el jugador que más veces ha visto portería contra el Barça en este siglo.