Flick sobre la convocatoria de Lamine con España: «Quiero que le cuiden»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa del partido que disputará este domingo el Barcelona contra el Celta de Vigo en Balaídos. El entrenador alemán analizó el choque y tocó todos los temas de actualidad, hablando de nuevo sobre Lamine Yamal y su convocatoria con la selección española.

El entrenador alemán salió con nueve minutos de retraso a hablar en rueda de prensa, algo poco habitual en él: «Por el momento, el Celta está en un buen momento. Cuatro victorias seguidas. Quizás están en una mejor situación que nosotros. Es lo que hemos hablado esta mañana y es lo importante. Queremos ganar porque es importante ir al parón con tres puntos más».

«Siempre es importante tener la confianza del club. Hemos hablado mucho de la situación. Necesitamos más confianza. Lo vimos en el duelo ante el Brujas, que nuestra línea a veces está demasiado profunda. Los delanteros están más lejos de lo que deberían. Tenemos que estar más conectados, con y sin balón. Es lo que nos falta. Hablamos de eso y espero que lo hagamos mañana mucho mejor», analizó Hansi Flick sobre los problemas del equipo.

«Estoy convencido totalmente de que los jugadores saben lo que tienen que hacer», añadió sobre ello.

Sobre el Camp Nou: «La primera impresión ha sido fantástica, increíble. Se puede respirar la historia que tiene este estadio. Cuando entramos al campo y vimos a los aficionados y al estadio fue impresionante. Para mí ha sido una sensación fantástica. Cuando podemos jugar de nuevo ahí nos ayudará seguro. Ayer lo sentimos, la afición está mucho más cerca que en Montjuic. Para el futuro de este club es lo más importante. Lo han hecho muy bien, enhorabuena a todos los que han tenido responsabilidad».

«Estamos muy contentos con su evolución y vamos a esperar hasta el parón. Después del parón estará de vuelta», analizó Flick sobre Joan García.

«No he hablado con la selección española sobre la gestión de minutos», confirmó Hansi Flick tras la convocatoria de Lamine Yamal con España.

Más sobre Lamine: «Es lo que mismo que pido cuando juega aquí. Que le cuiden. Él ha cambiado, ahora está mucho mejor, está entrenando bien, también en el gimnasio. Sigue un tratamiento diario y es importante para la lesión que tiene. Le volvemos a ver al mejor nivel, pero todavía no está al 100%. Tiene todavía molestias y debemos cuidarlo. Creo que también lo hacen en la selección»

También comparó el entrenador culé su segunda temporada en el Bayern con la actual: «Es fácil comparar y decir algo que todo el mundo escucha. Al final lo que tenemos que ver es todo en general. Aquí no quiero hablar del Bayern. Ganamos la Bundesliga también el segundo año. No es una excusa, es un hecho, tenemos a muchos jugadores lesionados y son enormes, clave muchos de ellos. Lo gestionamos bien, como podemos. Nos gustaría tener algunos puntos más, pero nos llevamos un punto de Brujas. Ahora estamos cinco por detrás del Madrid en Liga. Hay que seguir hasta mayo, queda mucho. Los jugadores saben que debemos jugar mucho mejor. Es importante que cuando estén todos de vuelta en dos o tres partidos estarán a su mejor nivel. Nos podrán ayudar mucho. Hasta entonces hay que seguir luchando y creo que el miércoles en Brujas no lo vimos. No vimos esa lucha que queremos ver».

«Eric puede jugar con máscara. Está bien. Es cierto que Koundé no ha terminado el entrenamiento y tengo dudas de que pueda entrar en la convocatoria. No creo que llegue», confirmó sobre los problemas del lateral francés.