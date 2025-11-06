Lamine Yamal no se calla y responde a las críticas: «Me importa un carajo»

Lamine Yamal no está dispuesto a callarse. Las fuertes críticas que ha recibido estas semanas han hecho que el futbolista haya entrado en un escenario que no ha podido regatear. Tanto su vida privada como sus gestos en el campo han hecho que el extremo haya sido objeto de diana. Sin embargo, en lugar de hacer oídos sordos, parece estar dispuesto a seguir respondiendo cada vez que sienta que están siendo demasiado injustos con él.

Desde hace semanas, varios frentes le han estado aconsejando sobre cómo debe comportarse y así centrarse en el conjunto azulgrana. Ante el Brujas mostró la doble cara: por un lado fue el mejor hombre de Hansi Flick y, por otro, dejó un feo gesto al banquillo rival. Sobre lo segundo no han parado de lanzarle mensajes, y ahora ha sido él el que ha querido dárselo a aquellos que más le atizan.

Horas después de hablar en zona mixta, Lamine subió una foto en su perfil de Instagram acompañada de una canción llamada ‘Me importa un carajo’ del rapero estadounidense MC Ren. Una clara indirecta al estar acompañado de una imagen suya en blanco y negro del calentamiento previo al partido de Champions. Previamente ya había avisado a los rumores de que la pubalgia le estaba afectando en su rendimiento en el césped: «Estoy muy tranquilo. Intento no leer nada. Se habla mucho de mi pubalgia y de que estaba triste, y es todo mentira. Trabajo para volver a mi nivel», explicó.

Lamine Yamal y su entorno se cierran en banda

Además del propio jugador, se ha visto cómo su entorno también se ha dedicado a lanzar mensajes en redes sociales. Su mejor amigo publicó una foto con él bajo el texto «Están hablando demasiado» y su padre también ha dudado en hablar cuando Lamine ha atravesado sus momentos más críticos. Sin embargo, en el Barcelona están preocupados con las influencias que tiene en su vida privada.

Creen que es necesario que se centre en el Barcelona y recupere el nivel determinante que tanto necesita el equipo para remontar la situación. Aunque ante el Brujas dejó actuaciones impecables, los gestos no le hacen un favor para que cese el ruido mediático en torno a su figura.