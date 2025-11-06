El mejor amigo de Lamine Yamal se pronuncia por las críticas al futbolista: «Están hablando demasiado»

El mejor amigo de Lamine Yamal ha salido en defensa del joven delantero del Barcelona, después de las críticas que ha recibido por su comportamiento en Brujas. Sohaib, íntimo del futbolista del Barça, se ha pronunciado en redes sociales, colgando una fotografía de su amigo bajo una frase, escrita en portugués, en la que se lee «están hablando demasiado». Todo, tras las críticas que ha recibido el futbolista por su actitud ante el Brujas.

El jugador del Barça cuajó un gran partido ante el equipo belga, marcando un golazo y permitiendo que el conjunto blaugrana no cayera en su visita al Jan Breydel. Sin embargo, se llegó a encarar con la grada, haciendo unos gestos que no gustaron nada y por los que ha recibido críticas. Además, al término del partido habló de todo lo que se había dicho en la prensa durante la pubalgia que ha estado arrastrando estos meses pero que ya parece haber superado o, al menos, estar mejor.

Lamine Yamal recupera su nivel

Lamine Yamal cuajó uno de sus mejores partidos de la temporada contra el Brujas en la Champions League el pasado miércoles. La pubalgia en Bélgica parece que quedó atrás para el ’10’ culé y sacó su mejor repertorio. Desde su lesión no habíamos visto su mejor versión. Contra el cuadro belga tiró del carro del Barcelona, inició el primer tanto, marcó el segundo y fabricó el tercero. Aun así no fue suficiente para ganar. Tras el partido, volvió a hablar ante la prensa y confirmó que está bien a un día de la lista de Luis de la Fuente.

El mejor Lamine vuelve a estar cerca. El segundo gol del Barcelona fue obra de la estrella culé. Un gol muy suyo. Un tanto de genio. Cogió la pelota en la frontal, regate maravillosa, pared con Fermín, arrancada fugaz dentro del área y definición rápida para marcar.

Lamine Yamal no pudo ganar el partido solo. Pero evitó la derrota culé. Aun así, su celebración no fue alegre. Reivindicación mostrando el 10 a la grada y besos a los culés desplazados. Poco más. Lo más curioso de su celebración en Brujas, también le pasó contra el Elche, es que se ha olvidado de la corona. Sus dos últimos goles ya no los ha celebrado colocándose la corona. Ahora prefiere tirar de reivindicación. Y entre medias está el polémico Clásico. Parece haber cambiado. O no, porque las tuvo tiesas con la grada y mandó algún que otro beso provocador.

El tercer gol del Barcelona, el definitivo 3-3, lo fabricó Lamine Yamal. Fue en propia puerta tras un leve despeje de cabeza hacia atrás después de que el atacante del Barça buscase la escuadra con un sutil golpeo. En el césped de Brujas, Yamal demostró que cada vez está mejor. Y fuera de él, confirmó su recuperación: «Se dicen muchas cosas de mi pubalgia y de que estoy triste, pero es todo mentira».