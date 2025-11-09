Celta de Vigo-Barcelona: trampa antes del parón

El Barcelona visita este domingo (21:00 horas) con motivo de la jornada 12 de Liga al Celta de Vigo en el estadio de Balaídos. Una trampa para el equipo culé antes del parón. Los de Hansi Flick, en plena crisis de juego, están obligados a ganar en uno de los campos que peor se le dan históricamente al club. Koundé es la última baja que ha sumado la enfermería blaugrana junto a Joan García, Ter Stegen, Pedri y Raphinha.

Ningún equipo ha sacado tantos puntos como local contra el Barcelona en los últimos diez años como el Celta de Vigo (16). Ni el Real Madrid. El cuadro gallego es una de las bestias negras del conjunto culé durante los últimos años en Liga. Solamente ha ganado el Barça en Balaídos dos veces en sus últimas 11 visitas. El bagaje es escalofriante.

Por ello es una trampa la que tiene el Barcelona antes del parón. Los de Hansi Flick, que jugarán después que el Real Madrid sabiendo el resultado de los blancos, están obligados a ganar. O para recortar distancias o para no alejarse. Las sensaciones del equipo, sobre todo en defensa, no son las mejores. El Brujas en Champions desnudó a la zaga culé entre semana. La buena noticia de ese partido es que apareció una gran versión de Lamine Yamal.

Es baja para visitar al Celta un Koundé que estaba acumulando demasiados minutos en el lateral derecho y que tampoco estaba bien. Era una de las patas más frágiles de la defensa. Ocupará esa posición Eric, con máscara tras romperse la nariz en Brujas, y Cubarsí vuelve a la defensa tras dos suplencias consecutivas.

El Celta mide al Barcelona

El Celta está en un momento de forma fantástico con cinco victorias consecutivas entre todas las competiciones. Tras la rotación masiva en Zagreb, donde su equipo firmó 45 minutos sobresalientes para dejar resuelto al descanso su duelo con el Dinamo, Claudio Giráldez recuperará a su columna vertebral ante el vigente campeón de Liga, incluido el portero rumano Ionut Radu, ya recuperado del esguince que sufrió el pasado domingo en el dedo pulgar de la mano derecha.

Marcos Alonso, Mingueza, Sergio Carreira, Ilaix Moriba y Borja Iglesias apuntan nuevamente a la titularidad. La gran duda está en si repite Bryan Zaragoza, desequilibrante en tierras croatas, o apuesta por el trabajo físico de Pablo Durán, que firmó un doblete en el duelo copero.

El hecho de que Iago Aspas jugase todo el partido en el Stadion Maksimir de Zagreb invita a pensar que Giráldez lo reservará para la segunda parte. La leyenda celeste es una de las grandes bestias negras del Barcelona durante los últimos años. En ese caso, el exazulgrana Ferran Jutglá ocuparía el costado derecho.

De confirmarse ese probable once, hasta cuatro futbolistas con pasado azulgrana -Marcos Alonso, Mingueza, Moriba y Jutglà- formarían de inicio ante el conjunto del alemán Hansi Flick, al que el año pasado se le escapó el triunfo del estadio celeste en la recta final, cuando Alfon y Hugo Álvarez igualaron el 0-2 con el que el Barcelona entró en los últimos seis minutos de encuentro.

Posibles alineaciones

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Sotelo, Carreira: Jutglá, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

Barcelona: Szczesny; Eric García, Araujo, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Ferran.

Árbitro: Javier Alberola Rojas

Estadio: Balaídos