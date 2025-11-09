Convocatoria del Barcelona contra el Celta de Vigo: Koundé y Christensen entran en la lista

El FC Barcelona visita este domingo al Celta de Vigo en Balaídos con la necesidad de sumar los tres puntos para no alejarse más de la cabeza. Para ello, Hansi Flick se ha llevado a todos los disponibles a Vigo en busca de volver a ganar fuera de casa tras la derrota en el Santiago Bernabéu en el Clásico. Andreas Christensen es la principal novedad de la convocatoria del Barcelona, en la que también ha entrado finalmente Jules Koundé.

La presencia del francés era una incógnita. El propio Flick dejó en duda si Koundé estaría en la convocatoria del Barcelona por las molestias que arrastraba de un golpe. Pero, finalmente, el zaguero se ha recuperado a tiempo y el técnico alemán le ha incluido en la lista de convocados para viajar a Vigo. Christensen ha recibido el alta médica este domingo. Ya está recuperado de su lesión en el sóleo y es la gran novedad de la convocatoria. Flick tiene a todos los defensas disponibles, puesto que Eric García jugará con una máscara.

Por contra, Hansi Flick sigue sin poder contar con los lesionados: Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Raphinha y Pedri. Cinco bajas importantes para un Barcelona que necesita los tres puntos como el comer. La derrota en el Clásico les dejó a cinco puntos del Real Madrid, por lo que no se pueden permitir otro tropiezo si quieren seguir con opciones de luchar por el título de Liga.

Así pues, los jugadores disponibles que forman la convocatoria del Barcelona ante el Celta son: Balde, R. Araujo, Cubarsí, Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Christensen, Fermín, M. Casadó, Gerard Martín, Olmo, F. De Jong, Bernal, Kounde, Eric, Szczesny, Dro, Roony, Kochen, Eder Aller y Xavi Espart.