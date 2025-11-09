Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Celta

El Barcelona (28) se acerca a tres puntos del Real Madrid (31) en lo más alto de la clasificación de la Liga tras su victoria contra el Celta de Vigo por 2-4 aprovechando el pinchazo de los blancos en Vallecas. El equipo de Hansi Flick se adelantó en tres ocasiones en el partido de la jornada 12 disputado en Balaídos y Robert Lewandowski sentenció a los locales haciendo el cuarto y redondeando su hat trick. El otro lo marco Lamine Yamal y por el lado celeste los autores fueron Sergio Carreira y Borja Iglesias.

El delantero polaco regresó a una titularidad por todo lo alto haciendo tres de los cuatro goles del Barça este domingo. El primero fue de penalti tras una mano en el área de Marcos Alonso, mientras que el segundo lo anotó rematando un buen centro desde la izquierda. El tercero fue un golazo de cabeza de espaldas.

A dos puntos del Barcelona se queda como tercer clasificado el Villarreal, que ganó en Cornellá al Espanyol en el último encuentro del sábado (0-2), con goles de Gerard Moreno y Alberto Moleiro. Empatados a puntos con el Atlético (26), el conjunto amarillo es la revelación de esta Liga. Los de Simeone también vencieron al Levante para ocupar la última plaza de Champions.

El Betis, con 20 puntos, ocupa la quinta posición con dos sobre el Espanyol, otra de las sorpresas de este arranque liguero y que ahora mismo iría a la Europa League. En la zona de descenso, Girona (10), Levante (9) y Oviedo (8) se van al parón en apuros, aunque el Valencia marca la permanencia con 10 y del decimotercero (Celta) al último sólo hay cinco dígitos de diferencia. Todo muy igualado.

El Barcelona aprieta la clasificación de la Liga