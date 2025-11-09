Flick tras la victoria del Barcelona que le acerca al liderato: «Ha sido un día perfecto»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de Balaídos para atender a los medios de comunicación tras la victoria de su Barcelona contra el Celta de Vigo por 2-4. El equipo blaugrana aprovechó el pinchazo del Real Madrid en Vallecas y recorta la distancia con el liderato gracias a un hat-trick brillante de Robert Lewandowski.

«En la segunda parte hemos estado mucho mejor, hemos defendido mucho mejor. Hoy ha sido un día perfecto, estoy muy feliz por el trabajo con balón y cómo ha luchado el equipo. Estoy contento por Robert, pero por el equipo en general. Esto nos dará confianza», comenzó señalando Hansi Flick ante los medios.

«Con balón, en ambas partes hemos estado muy bien. Especialmente en la segunda parte hemos defendido mucho mejor», añadió el entrenador del Barcelona.

«Para la confianza de Robert es muy bueno marcar tres goles. La temporada pasada fue muy importante para nosotros por partidos como este», confirmó sobre el gran partido de Lewandowski y su hat-trick.

«Frenkie ha controlado el partido, ha sido muy importante para nosotros. Está jugando a un nivel increíble y es muy bueno de ver. Su baja será complicada, pero lo gestionaremos», dijo Flick sobre el partido y la expulsión posterior de De Jong.

«Los parones siempre son lo mismo. Es mejor irse con victoria que con derrota. Estoy orgulloso de la segunda parte del equipo. Espero que todos puedan volver sanos», comentó sobre el parón de selecciones que se viene ahora.

«Lo dije antes, no debemos poner la excusa de los jugadores lesionados. En Champions podríamos tener dos puntos más, pero el punto en Brujas también es importante. En Liga y en Champions, trabajaremos y analizaremos para estar mejor», analizó Hansi Flick en la sala de prensa de Balaídos.