La Audiencia Provincial de Palma juzga este martes a un hombre al que acusan de violar de madrugada a una menor de edad mientras dormía.

Todo ocurrió el 6 de agosto del año 2020. El hermano del acusado organizó una fiesta en su casa ubicada en la capital balear. En un momento dado de la noche, el varón conoció a la víctima, que por aquel entonces tenía tan sólo 16 años de edad, y ambos decidieron marcharse a la playa junto a otras personas de la fiesta y regresaron al domicilio entre las 08:00 horas y las 09:00 horas.

Una vez en la vivienda, la víctima y el acusado se tumbaron el misma cama y él hombre comenzó a someterla a tocamientos de carácter sexual que ella rechazó en todo momento. Sin embargo, media hora después, cuando ella se quedó dormida, el varón la violó.

La Fiscalía solicita por estos hechos siete años de prisión y el pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual. El representante del Ministerio Público también pide se le imponga al encausado una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la perjudicada durante 15 años.

A juicio un hombre al que sorprendieron con cocaína en su vehículo en Ibiza

Por otro lado, la Audiencia Provincial también celebra este martes otro juicio, ésta vez contra un hombre que fue sorprendido en un control de carretera en Ibiza llevando cocaína para vender.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de tres años y medio de prisión y una multa de 3.690 euros por unos hechos que ocurrieron en julio de 2020 en Ibiza.

Según el escrito de acusación, el procesado fue interceptado en un control rutinario y, al ver a los agentes, tiró una bolsa con cocaína por la mediana, que fue recuperada.

El Ministerio Público señala que el acusado llevaba en la bolsa 20 gramos de cocaína con un valor en el mercado ilícito de 1.200 euros.