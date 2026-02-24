El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este martes, 24 de febrero, con una bajada del 0,14%, pero ha logrado agarrarse a la cota psicológica de los 18.200 enteros al situarse en los 18.262 puntos a las 9.00 horas, en plena oleada de resultados, entre ellos los de Telefónica y Endesa.

No obstante, minutos después del arranque bursátil, el Ibex 35 ampliaba su caída al 0,7% y ya sí abandonaba los 18.200 puntos para situarse en los 18.157 puntos.

La energética Endesa se disparaba más de un 5% en Bolsa en los primeros compases de la sesión de este martes tras anunciar que obtuvo un beneficio neto de 2.198 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 16,4% con respecto a los 1.888 millones del ejercicio anterior. Esto supone pulverizar los objetivos que se había marcado para el año y en los que apuntaba a unas ganancias de unos 2.000 millones de euros.

Mientras que las acciones de Telefónica subían casi un 3% en el arranque de la sesión bursátil de este martes, después de que la compañía indicara sus resultados. En concreto, registró unas pérdidas netas atribuidas de 4.318 millones en 2025 derivadas de factores no recurrentes en las operaciones continuadas, como los costes de reestructuración o el deterioro de determinados activos, y por el impacto de las desinversiones en Latinoamérica.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Logista (-4,52%), Amadeus (-1,49%) y Santander (-1,26%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Endesa (+5,75%), Telefónica (+2,7%) y Acerinox (+0,76%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo. En concreto, París bajaba un 0,27% y Londres un 0,19%, mientras que Fráncfort y Milán caían un 0,17% y un 0,42%, respectivamente.

En este escenario, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- subía un 0,38%, hasta los 71,36 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 0,39%, hasta los 66,57 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1779 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,120%.