Buenas noticias en la Finca Pública de Galatzó: nace un ternero mallorquín y 17 lechones de porc negre

Buenas noticias en la Finca Pública de Galatzó, en el municipio mallorquín de Calvià. Si hace unos días nació el primer ternero de vaca de raza mallorquina en la finca, ahora se añaden, con pocas horas de diferencia, dos camadas de porc negre que suman un total de 17 lechones.

Este ternero es el primero de una serie de nacimientos previstos, ya que otras vacas de raza mallorquina introducidas en la finca están actualmente gestando. Para celebrarlo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una votación a través de sus redes sociales para que los ciudadanos ayuden a bautizar al primer ejemplar nacido en Galatzó.

Tras solicitar propuestas, se han elegido los tres nombres más populares que ahora se someten a votación: Valent, Galatzito y Torró.

La introducción de estas reses se realizó en diciembre de 2025 en colaboración con la asociación Pagesos per la Terra. El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar el pastoreo sostenible para mejorar la gestión forestal, favorecer la biodiversidad y reducir el riesgo de incendios mediante el control natural de la vegetación.

La apuesta del Ayuntamiento calvianer por la tradición agraria y ganadera en Galatzó incluye razas autóctonas como la vaca mallorquina, el porc negre o la oveja roja. También se cuenta con asnos y colmenas de abejas para fomentar la polinización natural.

Galatzó no sólo destaca por su actividad ganadera tradicional, sino que se ha consolidado como un centro de referencia para la recuperación de fauna. La finca alberga el Centro Oficial de Acogida de Tortuga Mora, en colaboración con el COFIB y la Conselleria de Medio Ambiente, y ha servido de escenario para la liberación de rapaces como el águila coabarrada.

Con una extensión que representa el 10% del municipio (14 millones de metros cuadrados), la Finca de Galatzó es el principal espacio natural de Calvià. Actualmente, cuenta con 22 kilómetros de senderos señalizados, hospedería y salas polivalentes. Además, el conjunto señorial de construcciones se encuentra en fase de obras para la próxima apertura de nuevos espacios culturales y de divulgación, detalla el consistorio en un comunicado.