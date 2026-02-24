Un pique entre conductores, posible causa de la colisión de tres coches en la rotonda del cementerio de Palma

La Unidad de Accidentes de la Policía Local de Palma investiga las circunstancias de un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de este martes en el camino de Jesús, cerca de la rotonda del cementerio municipal, en el que se vieron implicados tres turismos. Los agentes tratan de determinar si antes del choque pudo producirse algún tipo de disputa entre los conductores de los dos vehículos que colisionaron de forma más directa.

El siniestro se produjo alrededor de las 9:00 horas, en plena hora punta de la mañana. Según las primeras informaciones, dos coches impactaron con gran violencia y, a raíz del golpe, un tercer vehículo terminó implicado de manera indirecta. Tras la colisión, uno de los turismos, de color blanco y tipo todoterreno, quedó volcado sobre los carriles que conducen hacia la Vía de Cintura. El otro, una furgoneta, acabó desplazándose hasta la mediana después de derribar una señal de tráfico y chocar contra un árbol situado junto a la vía.

El tercer coche en cuestión sufrió daños en la parte delantera lateral después de ser alcanzado como consecuencia del choque entre los otros dos. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender a los afectados y asegurar la zona.

Hasta el punto del accidente se desplazaron varias patrullas de la Policía Local, así como recursos sanitarios del servicio de emergencias, entre ellos una ambulancia medicalizada y unidades de apoyo. También participaron los bomberos de Palma, que tuvieron que intervenir para sacar al conductor del vehículo volcado.

El accidente generó importantes problemas de tráfico durante buena parte de la mañana. Los carriles en dirección a la Vía de Cintura permanecieron cerrados mientras se realizaban las tareas de asistencia, retirada de los vehículos siniestrados y limpieza de la calzada. Una grúa municipal se encargó de retirar los coches, mientras operarios del servicio de mantenimiento trabajaban para restablecer la normalidad en la vía.

La Policía Local mantiene abierta la investigación para esclarecer con exactitud cómo se produjo el choque y confirmar si realmente existió algún tipo de enfrentamiento previo entre los conductores que pudiera haber influido en el accidente.