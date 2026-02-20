Tragedia en las carreteras de Mallorca: muere un ciclista al ser atropellado por dos coches en Santa Maria

Tragedia en las carreteras de Mallorca: un ciclista ha fallecido este viernes al ser atropellado por dos coches en el municipio mallorquín de Santa Maria.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, el accidente se ha producido a la altura del kilómetro 5,9 de la carretera Ma-3030. Una bicicleta circulaba por la vía cuando, en circunstancias que por ahora se desconocen, contra ella han colisionado de forma frontolateral dos coches.

La víctima ha sido atendida por los servicios de emergencias, que no han podido hacer nada por su vida y han certificado su fallecimiento.

Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado una comitiva judicial y un forense para proceder al levantamiento del cadáver.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las pesquisas para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el atropello mortal.