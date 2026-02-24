El conductor borracho que atropelló a un hombre en un paso de peatones de Coslada (Madrid) en noviembre de 2019 provocándole un daño cerebral grave e irreversible, no llegará a entrar en prisión y podrá seguir conduciendo. La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares, plaza nº 5, ha condenado al acusado a un año y 11 meses de cárcel por un delito contra la seguridad vial y otro de lesiones por imprudencia grave.

El tribunal ha aplicado las atenuantes de confesión y de dilaciones indebidas por el retraso de tres años en la celebración del juicio. A pesar de todo, la sentencia explica que: «las penas se imponen en su extensión máxima por la importante gravedad de los daños físicos y secuelas padecidos por la víctima».

El condenado ha reconocido los hechos, pero ha intentando excusarse en el vaho que se le formaba en el parabrisas y le impidió ver a la víctima cuando cruzaba el paso de peatones. El conductor borracho atropelló a la víctima y la lanzó a 24 metros de distancia.

Le atropelló en un paso de cebra

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22:00 horas del día 30 de noviembre, cuando el conductor atropelló a la víctima en un paso de cebra de Coslada golpeándole en la cabeza y el costado y proyectándole a 24 metros de distancia.

Dos testigos observaron el atropello y al conductor borracho. Uno de ellos declaró durante el juicio que el procesado iba a gran velocidad y pensó que se quería dar a la fuga. Le cortó el paso y fue amenazado por el conductor: «les amenazó diciéndoles que tuvieran cuidado porque su hija era abogada».

Posteriormente, tras la llegada de la Policía el conductor dio síntomas de encontrarse bajo los efectos de una fuerte ingesta de alcohol ya que «era incapaz de sostenerse en pie», además de mostrar enrojecimiento en las mejillas y un olor alcohol evidente. Con los agentes sí se mostró colaborador.

Graves daños cerebrales

La víctima, Miguel Ángel de 49 años, sufrió un edema cerebral con numerosas fracturas en el cráneo y padece «secuelas neuorólogicas graves, con pérdida de autonomía personal para realizar la totalidad de las actividades para el desarrollo de la vida ordinaria».

El atropellado, representado por el despacho Ospina Abogados, ha quedado recluido en una silla de ruedas de por vida, necesitado de cuidados las 24 horas del día y ha sido indemnizado por la aseguradora del condenado en una cantidad próxima a los dos millones de euros.

El condenado, de 57 años, no entrará en prisión con toda probabilidad y ya ha cumplido los dos años de retirada del permiso de conducir.