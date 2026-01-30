El conductor kamikaze que embistió a un vehículo de la Guardia Civil y atacó a los agentes que fueron a identificarle, ha sido condenado a una pena de cinco años de cárcel por un delito contra la seguridad vial y otros de atentado a agentes de la autoridad. La sentencia establece una de las penas más severas dictadas en los últimos años contra un detenido por golpear a policías o guardia civiles.

La sentencia de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Huesca, entiende probada la totalidad de los hechos acaecidos, partiendo de que el conductor, un joven rumano de 22 años, circulaba drogado y sin permiso de conducir la noche del día 7 de enero de 2024.

Según el relato de hechos, cuando el kamikaze condenado circulaba por la avenida Martínez de Velasco de Huesca, tras observar la presencia una patrulla uniformada de la Policía Nacional, inició una fuga a gran velocidad y con grave riesgo para todos las personas en la vía, emprendiendo la huída hacia la frontera con Francia.

Una fuga de 50 km a toda velocidad

Después de más recorrer más de cincuenta kilómetros a una velocidad temeraria huyendo del vehículo policial que trataba de darle alcance, y al detectar más vehículos de la Guardia Civil, el kamikaze intentó chocar contra el primero de ellos.

El primer vehículo de la Guardia Civil consiguió esquivar la embestida, pero el kamikaze de Huesca acertó de lleno contra el segundo coche patrulla causando heridas a sus ocupantes.

Tras la colisión ,cuando se trató de identificar al conductor, este reaccionó atacando a los agentes causando lesiones y fracturas a uno de ellos antes de detenerle y conducirle a dependencias policiales, mientras la ambulancia evacuaba a uno de los agentes. Posteriormente, el juzgado de guardia de Jaca decretó el ingreso en prisión provisional del kamikaze.

Indemnización de 10.000 euros

Ahora, el tribunal ha condenado al conductor a cinco años de prisión por los delitos de conducción temeraria, atentado contra los agentes de la autoridad, lesiones y daños graves. El joven rumano no podrá sacarse el carnet de conducir hasta después de dos años y medio y deberá pagar una multa de 2880 euros, además de seis meses de trabajos en beneficio de la comunidad, la indemnización de más de diez mil euros a los agentes de la guardia civil y el pago de las costas procesales.

La sentencia deja pendiente de determinar en ejecución de sentencia los daños en el vehículo de la guardia civil de tráfico, su equipación y otros elementos de la vía que ascienden a más de treinta y cinco mil euros e igualmente deberán ser resarcidos al erario público.

Jorge Piedrafita, abogado de los agentes de la guardia civil lesionados, se muestra satisfecho al lograr una «sentencia severa» que recoge la totalidad de los hechos denunciados. «Unos hechos que fueron muy graves ya que los agentes pudieron fallecer, resultando gravemente lesionados, a lo que hay que añadir el riesgo grave para la seguridad vial de todos los peatones y conductores».

El letrado espera que cuando la resolución sea firme, «sirva para disuadir a los que amenazan la integridad de los servidores públicos que ponen en riesgo su integridad vital al garantizar la seguridad vial y personal de la ciudadanía y que aún esperan el reconocimiento de profesión de riesgo».