El conductor kamikaze que embistió a dos vecinos de Madrid la noche del sábado lo hizo a propósito. El accidente no fue fruto de un despiste, tampoco fue accidental. Fue una tentativa de suicidio y otra de homicidio contra dos víctimas inocentes que resultaron heridas graves en la embestida frontal del kamikaze que circulaba en dirección prohibida.

«Quería matarme, pero he fallado», le confesó el kamikaze a los equipos de emergencia que le sacaron de su vehículo hecho un amasijo de hierros. El motivo que le empujó a acabar con su vida y con la de los demás inocentes fue un desengaño amoroso. El suicida y homicida frustrado llevaba encima una carta de despedida para su ex pareja, con unas líneas infantiles acompañadas de dibujos de corazones.

El homicida circuló por la autovía M-607 en dirección contraria hasta que vio venir un coche que circulaba correctamente y le embistió con su vehículo. Fue una tentativa de homicidio en toda regla, una acción dirigida a quitarse la vida él y también segar la de los inocentes que se cruzaron en su camino.

Tentativa de homicidio de dos inocentes

Las tres personas, el kamikaze y los dos otros dos viajeros del coche contra el que se estrelló, resultaron heridas graves en un accidente frontal ocurrido el sábado en el kilómetro 13 de la carretera M-607, a la altura del distrito de Fuencarral, en sentido salida de Madrid.

El siniestro tuvo lugar sobre las 20:45 horas, cuando el kamikaze que circulaba varios kilómetros en sentido contrario embistió de frente al otro turismo que se desplazaba correctamente en dirección a Colmenar Viejo.

Las víctimas, peor que el kamikaze

El impacto fue brutal y ambos vehículos quedaron destrozados. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid tuvieron que asegurar los dos coches siniestrados y rescatar al conductor kamikaze atrapado en el interior de su vehículo.

Efectivos del Samur-Protección Civil atendieron al kamikaze que conducía un Audi y presentaba múltiples contusiones, trasladándole al Hospital 12 de Octubre con pronóstico moderado.

En el otro vehículo, un Renault Megane, viajaban las dos víctimas, dos hombres. El conductor de 57 años sufrió heridas muy graves y fue trasladado al Hospital de La Paz, mientras que el segundo, de 58 años, presentaba un pronóstico moderado y fue trasladado por el SAMUR al Hospital Clínico San Carlos.

La investigación está en manos de la Guardia Civil de Tráfico, que ya conoce las circunstancias en las que se produjo el accidente y la confesión espontánea del kamikaze homicida.