Una conductora kamikaze provoca un grave accidente con 5 heridos en la AP-7 en Mijas

Una conductora kamikaze que circulaba en sentido contrario por la AP-7 a su paso por Mijas (Málaga) ha causado un grave accidente de tráfico que se ha saldado con cinco personas heridas, una de ellas de gravedad, según ha informado el 112.

El siniestro se produjo durante la tarde del sábado. Hacia las 17:40 horas, varios testigos alertaron de que un vehículo avanzaba en sentido contrario por la autopista del Mediterráneo, circulando hacia Málaga por los carriles que conducen a Algeciras. Minutos después, varios particulares informaban que el turismo kamikaze había colisionado frontalmente con otro a la altura del kilómetro 207.

En el vídeo difundido en redes sociales se observa cómo la conductora genera una situación de extremo peligro. Los demás vehículos reducen la velocidad y tratan de esquivarla. Al otro lado de la carretera, un hombre graba la escena mientras el conductor que tiene delante silba y gesticula a la mujer. Segundos después, un camión se cruza con ella y le pone las largas. De nada sirve. Justo detrás llega otro turismo que colisiona de frente y a gran velocidad contra la kamikaze.

El 112 activó al 061, que movilizó una UVI móvil, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Mijas y a operarios de mantenimiento de carreteras. Fruto del accidente cinco personas resultaron heridas, una de ellas en estado grave, y fueron evacuadas al Hospital Costa del Sol. Los heridos son cuatro mujeres de 42 y 43 años y un hombre de 36. La mujer, que circuló varios kilómetros en sentido contrario, dio positivo en el test de alcoholemia, según informa Málaga Hoy.

Muere un conductor kamikaze en Almería

Además, otro conductor kamikaze de 39 años que circulaba en sentido contrario por la A-7 ha muerto en la madrugada de este lunes tras chocar de frente contra un camión a la altura de Huércal de Almería (Almería).

Minutos antes de las 4:00 horas, varias llamadas al 112 alertaban de una colisión en el kilómetro 781 y de un herido grave que estaba atrapado en su coche. Cuando los equipos de emergencia llegaron al punto del siniestro, sólo pudieron certificar la muerte del conductor, que tuvo que ser excarcelado por los Bomberos.