Al menos 24 heridos en accidente múltiple en la A-6 a su paso por Collado Villalba (Madrid)

Al menos 24 personas han resultado heridas este lunes en un accidente múltiple ocurrido en la autopista A‑6, a la altura de Collado Villalba, en Madrid, de las cuales dos se encuentran en «estado grave», según informan fuentes de emergencias

El choque involucra a tres vehículos: un autobús con 32 pasajeros, un camión de reparto y una furgoneta. Entre los heridos graves figuran una pasajera del autobús y el conductor del camión, mientras que otros dos presentan heridas moderadas (tres pasajeros del autobús y el conductor de la furgoneta). Los 18 heridos restantes han sufrido lesiones leves.

Tal y como apuntan las autoridades, el accidente se ha producido alrededor de las 08:30 horas de la mañana, en plena hora punta, lo que provocó una rápida intervención de los equipos de emergencia. El Summa 112 y los Bomberos de la Comunidad de Madrid se han desplazado inmediatamente al lugar para atender a los heridos, realizar labores de rescate y garantizar la seguridad en la zona.

Por su parte, la Guardia Civil se ha encargado de regular el tráfico y, tras las primeras labores de limpieza y atención, los agentes han reabierto un carril de la vía, aunque se han mantenido restricciones mientras continuaban desarrollándose las investigaciones y retirada los vehículos afectados por el choque.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas del choque múltiple. No se sabe si se debió a error humano, condiciones meteorológicas, fallo mecánico o una combinación de factores. Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer los motivos del accidente y determinar responsabilidades.