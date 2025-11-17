Al menos 24 heridos en accidente múltiple en la A-6 a su paso por Collado Villalba (Madrid)
Las autoridades han comenzado la investigación para esclarecer el motivo del accidente
Al menos 24 personas han resultado heridas este lunes en un accidente múltiple ocurrido en la autopista A‑6, a la altura de Collado Villalba, en Madrid, de las cuales dos se encuentran en «estado grave», según informan fuentes de emergencias
El choque involucra a tres vehículos: un autobús con 32 pasajeros, un camión de reparto y una furgoneta. Entre los heridos graves figuran una pasajera del autobús y el conductor del camión, mientras que otros dos presentan heridas moderadas (tres pasajeros del autobús y el conductor de la furgoneta). Los 18 heridos restantes han sufrido lesiones leves.
Tal y como apuntan las autoridades, el accidente se ha producido alrededor de las 08:30 horas de la mañana, en plena hora punta, lo que provocó una rápida intervención de los equipos de emergencia. El Summa 112 y los Bomberos de la Comunidad de Madrid se han desplazado inmediatamente al lugar para atender a los heridos, realizar labores de rescate y garantizar la seguridad en la zona.
Por su parte, la Guardia Civil se ha encargado de regular el tráfico y, tras las primeras labores de limpieza y atención, los agentes han reabierto un carril de la vía, aunque se han mantenido restricciones mientras continuaban desarrollándose las investigaciones y retirada los vehículos afectados por el choque.
Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas del choque múltiple. No se sabe si se debió a error humano, condiciones meteorológicas, fallo mecánico o una combinación de factores. Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer los motivos del accidente y determinar responsabilidades.
⚠️ Precaución por accidente, en la A-6, km- 37,900 (sentido salida)
📍Collado Villalba.
Alcance múltiple. #BomberosCM. #SUMMA112 y @guardiacivil trabajando en el lugar. pic.twitter.com/d2e5V8hwZb
— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) November 17, 2025