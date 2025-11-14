Varios muertos arrollados por un autobús en una parada del centro de Estocolmo

Varios muertos y heridos este viernes en un grave accidente en pleno centro de Estocolmo tras ser arrollados por un autobús, que se ha lanzado sin control contra una parada muy concurrida. Según han confirmaron las autoridades suecas, todavía es pronto para determinar qué ha provocado que el vehículo atropellara a los viajeros que esperaban en la parada para subirse al autobús. .

Los servicios de rescate informaron de que cinco personas resultaron afectadas, entre fallecidos y heridos. La zona fue inmediatamente acordonada mientras equipos médicos y bomberos trabajaban para asistir a las víctimas y asegurar el área.

La policía mantiene abiertas todas las hipótesis —desde un fallo mecánico hasta un posible desvanecimiento del conductor— y está revisando cámaras de seguridad y tomando declaraciones a testigos para esclarecer lo ocurrido.

El incidente ha causado una fuerte conmoción en la capital sueca, donde accidentes de este tipo son poco frecuentes.

El suceso se ha producido a plena luz del día, cuando numerosos pasajeros se encontraban esperando el autobús. Según ha confirmado la policía sueca, el vehículo se ha desplazado sin control hasta impactar frontalmente contra la marquesina de la parada de autobús, provocando una escena de caos y desesperación.

Varios testigos han relatado que algunas personas quedaron atrapadas bajo los restos, mientras otras han salido despedidas por la fuerza del golpe.

Por el momento, las autoridades mantienen todas las hipótesis abiertas. No se ha confirmado si el conductor sufrió un desvanecimiento, si se produjo un fallo mecánico o si hubo algún otro factor inesperado que provocó la trayectoria descontrolada del vehículo. La policía ha pedido prudencia y ha subrayado que aún se encuentran en una fase inicial de la investigación.

#BREAKING: Footage from Stockholm, Sweden as police confirm multiple fatalities after a bus plowed into a bus stop Driver under arrest — TV4 https://t.co/7cgZScoezz pic.twitter.com/FUIYyNTlfA — Rapid Report (@RapidReport2025) November 14, 2025

El accidente ha generado una fuerte conmoción en Suecia, un país donde los siniestros de este tipo son poco frecuentes y donde las medidas de seguridad vial suelen ser muy estrictas. Las imágenes difundidas por los medios locales muestran numerosos vehículos de emergencia, cristales rotos por la acera y la estructura de la parada completamente deformada.