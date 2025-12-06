La madre de Ciudad Lineal se arrojó al vacío con sus hijos tras el cumpleaños de los pequeños.

La mujer de 48 años que se ha arrojado al vacío con sus dos hijos de 3 años en el distrito de Ciudad Lineal (Madrid), lo hizo deliberadamente y sólo unas horas después del cumpleaños de los dos pequeños gemelos. La Policía Nacional descarta que se trate de un caso de violencia de género. La mujer, madre soltera, mostraba síntomas de enfermedad mental, creía que alguien la espiaba y la seguía.

Hasta el momento, los investigadores de la Policía Nacional no han encontrado un sólo indicio de que el salto al vacío de la mujer con sus dos hijos fuera accidental o esté relacionado con la violencia de género.

La mujer, agarró a sus dos hijos gemelos que acababan de cumplir tres años, y se tiró al vacío desde un décimo piso. Uno de los pequeños, el más afortunado, está muy grave pero evoluciona favorablemente en el hospital. Los sanitarios temen por la vida de su hermano.

La mujer creía que la seguían y espiaban

Los hechos han ocurrido sobre las 9:00 horas de este sábado tras el aviso de los vecinos de un edificio de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, según ha trasladado fuentes policiales.

A su llegada, los sanitarios del Samur Protección-Civil sólo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer, de 48 años y nacionalidad española, y ha asistido a los dos menores de tres años, que han resultado heridos graves y trasladados a distintos hospitales, según Emergencias Madrid.

La Policía ha comenzado a interrogar a los vecinos de la mujer. Lo primero que han averiguado es que la mujer vivía sola con sus dos hijos en el inmueble. Los agentes no han podido hasta ahora localizar al padre de los menores.

Los vecinos han confirmado que la mujer tenía problemas de salud mental. Han contado a los agentes que desde hace días mostraba un comportamiento errático. «Estaba obsesionada con la idea de que la estaban espiando y grababan su actividad con cámaras».