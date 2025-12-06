Muere una mujer tras tirarse con sus dos hijos de 3 años de un décimo piso en Madrid

Una mujer de 48 años ha muerto este sábado después de lanzarse con sus dos hijos de 3 años desde desde su vivienda en un edificio de Madrid, ubicada en un décimo piso. Los menores han resultado heridos de gravedad. Según las primeras pesquisas, se trataría de un acto intencionado de la madre, tal y como confirman fuentes de la investigación a OKDIARIO, es decir, de un suicidio y un posible homicidio en relación a los menores.

Los vecinos han dado la voz de alarma cerca de las 9:00 horas de la mañana, cuando han llamado a Emergencias. Hasta el lugar se ha trasladado una unidad móvil de Samur-Protección-Civil, que únicamente ha podido confirmar la muerte de la adulta, de nacionalidad española.

Los sanitarios han asistido a los dos menores, ambos de tres años. Han decidido trasladarlos a distintos hospitales de la capital madrileña, uno de ellos al Hospital Universitario 12 de octubre y su hermano al Hospital Infantil Niño Jesús. El pronóstico es grave, según confirma Emergencias.

Todos los indicios apuntan a un suicidio de la mujer, que habría decidido lanzarse desde su vivienda, ubicada en un el décimo piso de un edificio de la calle Ricardo Ortiz, no sin antes coger a los menores con intencionalidad para que se precipitaran con ella. El domicilio se encuentra en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. Fuentes policiales indican que se ha descartado que se trate de un caso de violencia de género y confirman que la mujer estaba sola en el domicilio con los menores.

La Policía Nacional se ha encargado de la investigación del suceso, en el que ha intervenido también Policía Municipal de Madrid y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

En principio, todo apunta a que se ha tratado de un acto intencionado.

-NOTICIA EN AMPLIACIÓN-