La venta solidaria de la muñeca policía Gala, una campaña de solidaridad de la Policía Nacional para recaudar fondos destinados a la Fundación Juntos para una Sonrisa en su trabajo con menores, está levantando tantas ampollas como adhesiones entre los propios agentes.

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, ha denunciado públicamente amenazas de ciertos mandos policiales a los alumnos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila para forzarlos a comprar la muñeca Gala cuyo precio asciende a 72 euros la unidad con los costes de envío.

Las denuncias señalan al responsable de Régimen Interior, el Comisario Jesús Óscar Moral, al que acusan de reunir a los futuros policías para presionarles con el objetivo de que compren la muñeca solidaria: «Se debe comprar una muñeca como mínimo. Las secciones que no la compren irán en una lista para lo que yo considere».

Los afectados denunciaron ante el sindicato que los mandos policiales les dijeron que las presiones de sus mandos les hicieron sentirse «poco dignos de ser compañeros si no compraban la citada muñeca».

«Amenazas y expresiones despectivas»

Denuncian, los alumnos de la Escuela de Policía de Ávila «expresiones improcedentes, despectivas y agresivas por parte del citado mando que empleó frases como ‘te meto una hostia que te saco de España’». Algo que según el sindicato policial JUPOL «evidencia un absoluto desprecio por el respeto, la ejemplaridad y los valores profesionales que deben regir la formación policial».

El sindicato considera inadmisible el uso de la posición jerárquica para promover una iniciativa comercial, sea o no benéfica, «vulnerando la libertad individual y creando un entorno de miedo, servilismo y represalia». Los servicios jurídicos de JUPOL están estudiando posibles acciones legales.

El jefe de Policía desmiente las denuncias

Este viernes, durante una rueda de prensa para presentar la muñeca Gala, el jefe superior de la Policía Nacional de Castilla y León, Juan Carlos Hernández, ha desmentido cualquier tipo de presión para la adquisición del juguete.

El jefe superior ha explicado que en una reunión celebrada en la academia de Ávila, que fue grabada, sí se animó a los alumnos a comprar la muñeca sin «ninguna presión».

«Había secciones que ya habían comprado la muñeca y otras que no, y fue entonces cuando se les dijo que mal empezaban las cosas, si cuando hay una causa solidaria, no somos capaces los policías de comportarnos como personas solidarias», ha desvelado.

La muñeca solidaria Gala

El diseño de la muñeca Gala reproduce con fidelidad a una agente vestida con el uniforme de la Policía Nacional. Una «pieza de colección», ya que la primera tirada se plantea como una edición limitada de tan solo 3.000 unidades.

El dinero recaudado lo recibiría de forma directa la fundación Juntos para una Sonrisa para costear los programas de apoyo de su centro a menores en situación de vulnerabilidad, incluidos niños recién llegados a España o con barreras socioeconómicas, mediante servicios de acompañamiento, educación, reparto de ayudas e integración.