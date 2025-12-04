Una fractura de peroné y baja indefinida, este es el parte médico del policía nacional que el lunes resultó herido durante una reyerta masiva entre dos clanes familiares de la barriada de Aldea de Moret en Cáceres. El agente se enfrentó a un sujeto que arremetió contra otro policía de paisano. El sindicato JUPOL traslada su apoyo al agente herido y denuncia la escasez de agentes disponibles para controlar la reyerta de Cáceres «Era la única patrulla del GAC para intervenir en ese momento. Lo sucedido no es un caso aislado, sino la consecuencia directa del abandono del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía».

El sindicato policial asegura que la falta de efectivos y de medios de protección está llevando a los agentes al límite, especialmente a las unidades de primera respuesta: «La situación es tan grave que, a día de hoy, no podemos garantizar la seguridad ciudadana».

El policía resultó herido en medio de una pelea multitudinaria en la que participaron cerca de medio centenar de personas, y en la que «un individuo armado con un cuchillo de grandes dimensiones llegó a poner en riesgo la vida de varios agentes», relata JUPOL.

La única patrulla del GAC operativa

JUPOL insiste en que la patrulla del agente lesionado era la única unidad del GAC operativa en la ciudad en ese momento. Lo cierto es que los vídeos grabados por los testigos del enfrentamiento del lunes en la barriada de Aldea de Moret atestiguan las dificultades por las que pasaron las escasas unidades de Policía Nacional y Local que intentaba frenar la reyerta de Cáceres entre los clanes familiares.

La pelea arrancó cuando uno de los clanes familiares intentó expulsar al clan rival de una de las viviendas que ocupa en el barrio. Tras varias refriegas de corto alcance y ya con una patrulla de la Policía Nacional en la zona, estalló una reyerta multitudinaria en la que participaron más de 50 personas armadas con palos y cuchillos.

Desde JUPOL relatan los hechos de esta forma: «Durante la intervención, el policía detectó que el individuo armado se dirigía hacia un agente de paisano y se abalanzó sobre él para evitar una agresión que podría haber sido mortal. En el forcejeo ambos cayeron al suelo, lo que provocó al agente una fractura de peroné que lo mantendrá de baja durante un largo periodo». Al mismo tiempo, uno de los participantes en esta reyerta de Cáceres recibió varios golpes en la cabeza y un navajazo en una pierna, siendo evacuado en un coche particular.

Desde el sindicato explican que tras solicitar refuerzos, solo entonces pudieron acudir unidades del GOR y de Policía Judicial. El sindicato califica la situación como «insostenible» y asegura que este episodio «no es un caso aislado, sino la consecuencia directa del abandono del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía».

JUPOL denuncia que la escasez de efectivos y la falta de medios de protección está llevando a los agentes al límite, especialmente a quienes integran las unidades de primera respuesta. «A día de hoy no podemos garantizar la seguridad ciudadana», advierten desde el sindicato.