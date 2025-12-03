La Policía Nacional busca al hombre que esta tarde ha protagonizado un tiroteo con dos heridos frente a una escuela infantil en el distrito de Puente de Vallecas (Madrid). Hay un hombre herido de bala en un muslo y un segundo recibió varios golpes en la cara con la culata del arma. La Policía dejó una patrulla en la zona para evitar más altercados y garantizar la seguridad del centro escolar.

Los hechos han tenido lugar a media tarde, sobre las 15:50 horas, en la calle Fuengirola del distrito de Puente de Vallecas, frente a la escuela infantil Los Gorriones situada en el número 25 de la misma calle.

A esa hora, un grupo de hombres han comenzado a discutir por motivos que aún se desconocen, cuando uno de ellos ha empuñado un arma y ha amenazado de muerte al resto.

Un herido de bala y otro a culatazos

Según fuentes policiales, en ese momento el hombre que empuñaba el arma ha disparado en el muslo a uno de sus oponentes hiriéndole de gravedad. El tiroteo en esta zona de Vallecas no ha ido a más, aunque sí se ha registrado un segundo herido que recibió varios golpes en la cara y en el resto de la cabeza con la culata de la pistola.

Tras el tiroteo en esta zona de Vallecas, el autor de los disparos ha conseguido zafarse del resto de personas que le rodeaban y se ha fugado a la carrera.

Efectivos del SAMUR-Protección Civil han atendido al herido en el tiroteo de Vallecas en el mismo lugar de los hechos. Mientras, la Policía Nacional inició la búsqueda del agresor, hasta ahora en paradero desconocido, y ha dejado un retén policial en la zona para evitar nuevos enfrentamientos.