Agentes de la Ertzaintza han detenido esta mañana a una mujer de 55 años en Bilbao acusada de matar a su pareja de 67 años y mutilarle en su domicilio del barrio de Uribarri. La detenida, de origen latinoamericano, ha confesado el crimen en el lugar de los hechos.

La Policía vasca se han desplazado hasta el domicilio de la pareja tras recibir un aviso de un presunto homicidio, y han encontrado en el interior de la vivienda a la mujer y el cadáver del hombre, español, con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.

Pasadas las 12:00 horas del mediodía, los agentes han trasladado a la detenida a dependencias policiales bajo la acusación de homicidio.