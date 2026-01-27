Mario Casteras, detenido el domingo por asesinar a una mujer en Lérida, ya fue condenado por matar a otro preso en el año 2000 y actualmente estaba en tercer grado penitenciario cumpliendo otra condena por robo con violencia. El asesino, de 65 años, degolló a su compañera de piso este domingo y a continuación se entregó en una comisaría de los Mossos d’Esquadra.

El agresor compartía piso con la mujer en la calle Ciudad de Fraga, en el centro de Lérida. La tarde del domingo mató a su compañera de piso, dejó el cadáver de la degollada tirada en el suelo y se presentó ensangrentado en la comisaría de los Mossos d’Esquadra confesando el crimen.

Los agentes se desplazaron de inmediato hasta el inmueble y confirmaron la veracidad de la confesión del asesino de la mujer en Lérida. La víctima tenía 53 años y, junto a su pareja, compartía piso con el asesino. No es un caso de violencia de género. Los Mossos creen que la mató en una discusión doméstica.

El asesino también mató a un preso

Los Mossos, al identificar al detenido en comisaría, confirmaron que se trataba de Mario Castera, delincuente habitual con un listado de antecedentes largo y relevante.

En el año 2000, el asesino de la mujer de Lérida, y mató a otro preso dentro de la cárcel. Le reventó la cabeza con la barra de las pesas dentro del gimnasio de la prisión.

Intento de fuga de la cárcel

Mario fue condenado en 2001 a 16 años por el asesinato dentro de prisión. En el mismo año intentó escapar de la cárcel pero fue detenido. También protagonizó varias huelgas de hambre en prisiones catalanas.

En el año 2022 fue arrestado atracando un supermercado de Lérida cuchillo en mano (imagen de la noticia) y en la actualidad seguía cumpliendo condena pero ya en régimen de semi libertad.

Extremadamente violento, le había prometido a sus allegados que había cambiado y estaba «mucho más tranquilito».