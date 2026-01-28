La mujer detenida en Cáceres por matar su hijo, lo asfixió después de, presuntamente, sedarlo con ansiolíticos. Luego intentó suicidarse. La mujer, dejó por escrito los motivos del crimen: no aguantaba más la convivencia con su hijo que sufría problemas mentales.

Fue un familiar el que alertó del suceso a emergencias después de que la madre le relatara los hechos por teléfono a primera hora de este lunes. Al llegar a la vivienda de la familia, los agentes encontraron el cadáver del hijo de 29 años y a su madre junto a él. Los agentes también hallaron la carta en la que la mujer confesaba los hechos y la trasladaron al hospital ya que presentaba heridas derivadas de su intento autolítico.

Ahora, tras realizarle la autopsia el lunes, la investigación judicial espera los resultados de los análisis toxicológicos para determinar si la madre sedó al hijo en el piso de Cáceres antes de asesinarlo.

Prisión provisional para la madre

A última hora de la tarde de este martes, la titular de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cáceres ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para la mujer por el homicidio de su hijo de 29 años.

La investigada prestó declaración en sede judicial durante alrededor de una hora y media y finalmente fue enviada a prisión por un presunto delito de homicidio.

El relato de los vecinos coincide con el de los investigadores, relatan la situación familiar en la vivienda que compartían madre e hijo, al límite por los conflictos derivados de la enfermedad mental que sufría la víctima.

El delegado del Gobierno no acierta

A pesar de las declaraciones del delegado del Gobierno justificando la falta de información oficial en la idea de que el caso estaba bajo secreto de sumario, nada más lejos de la realidad.

El caso no sufría esa limitación, a pesar de la cerrazón informativa de la Policía Nacional y la delegación del Gobierno sobre un asunto relevante que va más allá de la comisión de un homicidio y tiene otras implicaciones como el abandono en que se encuentran los familiares de enfermos psiquiátricos abandonados a su suerte.