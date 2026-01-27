Cuatro tripulantes de las narcolanchas que permanecían refugiadas del temporal en un brazo del Guadalquivir, en Sevilla, han sido detenidos tras tirotear a los guardias civiles que fueron a interceptarlos. Hay cuatro agentes heridos leves y la Guardia Civil ha requisado dos de las embarcaciones de los narcos.

Fuentes de la Guardia Civil explican que el pasado sábado, se localizaron varias embarcaciones semirrígidas en el caño denominado Brazo de la Torre (Aznalcázar), donde los narcos buscaban refugio por las inclemencias meteorológicas.

Ante las imágenes en las redes sociales que denunciaban la impunidad de los narcos, fondeados con sus narcolanchas a la luz del día en el Guadalquivir, la Guardia Civil activó un operativo con la intervención del Servicio Aérero junto con el GAR para su interceptación.

Tres guardias heridos en la operación

​Durante la intervención contra los narcos y tras identificarse como miembros de la Guardia Civil, los agentes fueron sorprendidos por los disparos efectuados desde una de las embarcaciones.

Los guardias civiles respondieron al fuego con disparos intimidatorios. Aunque la actuación finalizó sin heridos por armas de fuego, tres componentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil fueron atendidos por lesiones de carácter leve como consecuencia de las actuaciones.

En total, tras el tiroteo, la Guardia Civil ha detenido a cuatro narcos e incautadas dos narcolanchas.

Alcalde de Almería harto de narcolanchas

Precisamente, este fin de semana, las imágenes de grupos de narcolanchas paseándose con impunidad por las costas almerienses para resguardarse del temporal, han hecho perder la paciencia al alcalde de Pulpí (Almería) con el Gobierno: «Nos encontramos en Honduras». El alcalde asegura que la Guardia Civil no ha hecho acto de presencia durante todo el fin de semana para acabar con la lamentable imagen.

El regidor Juan Pedro García (PP), harto de las promesas del Gobierno, llegó a trasladarse hasta un acantilado para denunciar la inacción del ejecutivo ante los narcos que operan en Almería y su municipio.

Más de 19 narcolanchas se han concentrado junto a la costa almeriense y se pasean a pocos metros de la orilla con total impunidad mientras esperan que pase el temporal que azota la zona.