La UIB y la patata

Dicho sea, en lenguaje no excesivamente académico, en la UIB tienen un departamento que imparte una asignatura llamada Economía Aplicada y que, al parecer, resulta tan versátil que, centrada en el mundo real, trata de analizar las diferencias entre un roto y un descosido y tomar decisiones. Siendo así, es absolutamente normal que su profesor, o uno de sus profesores, a saber, planteara en clase, si la mejor manera de resolver el problema entre Cataluña y España era, verbigracia, «que se celebre un referéndum pactado y plenamente legal sobre la independencia de Cataluña en el que los catalanes decidan si quieren o no seguir formando parte de España».

Es más, también interrogó a su alumnado sobre sus preferencias políticas y otras intimidades que, evidentemente, se supone que debían tener algún efecto económico. Pero dado que la economía mallorquina basa una parte importante de su economía en el cultivo de la patata, igual de pertinente hubiera sido interrogarlos sobre la influencia del tubérculo en la lectura de los clásicos. Y hete aquí quizás otra sugerencia al departamento de Economía Aplicada: la correlación recíproca entre pelo largo e ideas cortas. Puede resultar económicamente muy interesante evaluar los resultados.

Correlato final: el Comité de Ética de la universidad no dio el visto bueno para la puesta en marcha de la encuesta, pero el profesor decidió aun así difundirla como publicó en exclusiva OKBALEARES. Y en cuanto la UIB tuvo conocimiento de los hechos, procedió a su paralización y se están estudiando las posibles responsabilidades derivadas de los hechos para tomar las medidas que procedan. Evidentemente no caerá esta breva.

MARTES: AFLORAN LAS IDEAS. El PSIB, vulgo Psanchez, estando en el poder Armengol e Hila, ideas lo que se dice ideas, no tuvo muchas y más bien dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Resumiendo, hay etapas en blanco y aquella a muchos, demasiados como para echarlos del poder, así lo pareció. Pero miren ustedes lo que son las cosas, ahora que están en la oposición parece ser que les están aflorando las ideas y, excepto algunas decisiones descarriadas, como la indefinición con el burka, las relativa a Palma parece ser que no están nada mal.

Veamos: se les ha ocurrido una proposición municipal para dícese que apaciguar el frontal marítimo que discurre a lo largo de la avenida Adolfo Suárez, un tramo que va desde la Escollera, a la altura de la Catedral, hasta el Palacio de Congresos, que, como hay cosas que se han hecho a medias, quedó fuera de la reforma del Paseo Marítimo y ahora no se sabe muy bien cómo arreglar el desaguisado. Por ello, los socialistas de Cort plantean ahora dotar este tramo con más zonas verdes y menos coches. Y habría que darles la razón.

Evidentemente, aunque se haya evitado, a costa de su ruina, que el Paseo Marítimo haya dejado definitivamente de ser la unión entre dos autopistas -la de poniente y la de levante-, el tráfico en este tramo de avenida continúa siendo muy elevado a pesar de las vías de cintura media que posee Palma y por las que el tráfico inevitablemente deberá discurrir. Tanto es así que como medida, al parecer provisional, porque la solución es otra, el Ayuntamiento ha limitado la velocidad en este tramo a 50. Y por algo debe ser. Dejar la frontal de la catedral frente a mar como si fuera un tramo de autopista de tráfico lento es pues un disparate. En Cort, aunque no sirva de precedente, deberían hacer caso a una idea que han tenido en la oposición y darle una solución definitiva y racional a este lugar. Y, claro, poner de acuerdo el Consell Insular y la Autoridad Portuaria.

MIÉRCOLES: GESA UNA RUINA. El edificio de Gesa es ya hoy de propiedad municipal. El Ayuntamiento de Palma compró el edificio y los solares anexos por un valor total aproximado de 32 millones de euros y ahora proyecta invertir ni se sabe, pero al parecer más de 100 millones de euros más para transformarlo en un polo cultural y tecnológico, ya que se prevé que albergue un museo de arte contemporáneo, el distrito de Innovación y sedes para emprendedores.

El edificio Gesa, situado en la Fachada Marítima de Palma es, dícese que una de las obras más emblemáticas de la arquitectura moderna en Mallorca. Fue diseñado por José Ferragut, terminado en la década de 1960 y está catalogado por su valor arquitectónico rompiendo con la estética tradicional de la ciudad en su momento para proyectar una imagen de modernidad e innovación industrial. Y si se reforma, se estima que podría estar listo para el año 2030, antes del Año Europeo de la Cultura a lo que parece ser estará destinado.

Podría, o más bien debería, gastarse Palma en el edificio Gesa, evidentemente único en Palma, pero a patadas en el resto del mundo, mas de 100 millones de euros necesarios para otras cuestiones más perentorias. Es más, que arte tenemos hoy digno de hacer un museo para albergarlo. Mas bien parece que ni lo uno ni lo otro. Habría que repensar de nuevo esta cuestión.