Vox exige que el Ayuntamiento de Palma destine el edificio municipal de Gesa a oficinas de alquiler

Vox exige que el Ayuntamiento de Palma destine el edificio público de Gesa, cerrado y abandonado desde hace 15 años, a oficinas de alquiler mediante su concesión a empresas interesadas. Una iniciativa con la que, según esta formación, se liberarían edificios de oficinas en el centro de Palma que se podrían destinar a viviendas a través de un «cambio de uso».

Vox recuerda que la necesidad más acuciante en la actualidad es tener más espacios para vivienda, por lo que si se estableciese esta prioridad, «lo idóneo sería destinar todo el edificio oficinas».

Dado que el uso de Gesa fue para oficinas, con este destino abunda Vox, «se respetaría la idea arquitectónica» y también supondría un menor coste para las arcas municipales que rehabilitarlo para destinarlo a espacio museístico. El Ayuntamiento, además, recuperaría todo el espacio al término de la concesión para su explotación, sin haber tenido que invertir nada y con el añadido de que se podría reservar una o dos plantas para uso propio o de oficinas destinadas al Distrito de Innovación.

El equipo de gobierno del PP y su alcalde, Jaime Martínez, planean transformar el edificio municipal Gesa, adquirido por 30 millones de euros en febrero del año pasado, en un centro cultural y de innovación, albergando el Instituto Municipal de las Artes, una biblioteca, salas para exposiciones (con opción a sede del Thyssen), un distrito de innovación digital y potencialmente un restaurante en la exclusiva azotea del inmueble.

Una serie de propuestas para revitalizar la fachada marítima y «crear un polo cultural y económico para la ciudad, integrando usos públicos y privados en un espacio que será un símbolo de la Palma moderna», reconoce Vox.

La formación liderada por el concejal Fulgencio Coll recuerda que el Ayuntamiento ha convocado un concurso de ideas, que afecta el edificio Gesa y al resto de la fachada marítima en la que se enclava, con el fin de desarrollar el proyecto de rehabilitación y construcción de equipamientos en solares aledaños, espacios libres y un aparcamiento.

Coll recuerda que el pleno aprobó justo hace un año una proposición de Vox para que fuera una empresa privada la que explotase el edificio de Gesa en régimen de concesión, con el objetivo de que su rehabilitación y gestión no supusiera un gasto para las arcas municipales.

Hay que recordar que, hasta que no se conozca el resultado final del concurso de ideas que determinará su destino, el Ayuntamiento de Palma no conocerá el coste de la rehabilitación de un inmueble en un continuado proceso de degradación desde su cierre hace ya tres lustros, ni podrá realizar un análisis coste-beneficio.

El uso para lo que fue diseñado el edificio catalogado de 12 plantas de Gesa es el de oficinas, por lo que Coll considera que sus 16.000 metros cuadrados interiores en plantas diáfanas, «no son precisamente ideales para un museo», dado que su tamaño es muy superior a otros, como el Centre George Pompidou en Málaga, por lo que obligaría a integrar otros usos no bien definidos en la convocatoria de ideas mencionada.