La Universidad pública balear da marcha atrás y retira la polémica encuesta destapada por OKDIARIO

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha decidido retirar la polémica encuesta que había lanzado a sus estudiantes y que fue destapada por OKDIARIO, tras generar críticas por la inclusión de preguntas sobre el referéndum de independencia de Cataluña, intención de voto en las próximas elecciones y cuestiones de identidad personal.

La encuesta, presentada como un ejercicio académico, fue considerada por alumnos y asociaciones estudiantiles como «una intromisión sin precedentes en la esfera política y personal» de los jóvenes, especialmente por preguntas directas como: «La mejor manera de resolver el problema entre Cataluña y España es que se celebre un referéndum pactado y plenamente legal sobre la independencia de Cataluña en el que los catalanes decidan si quieren o no seguir formando parte de España. ¿Estás de acuerdo?».

En un correo remitido a los estudiantes, el coordinador del curso, William Nilsson, reconoce que la encuesta contenía código de identificación y recogía correos electrónicos, así como datos sobre intención de voto, y explica las razones de la retirada.

«Se han formulado críticas contra el procedimiento de la encuesta y me gustaría hacer una aclaración y una declaración al respecto. Responder a la encuesta era voluntario. Si había preguntas que alguien no quería contestar, era posible omitirlas. Si alguien se sentía incómodo al responder la encuesta, podía detenerse y no enviarla. En ningún caso se guardó la dirección de correo electrónico después de responder a la encuesta», manifiesta Nilsson.

Y es que el código de identificación tenía dos funciones: vincular las respuestas de padres y amigos con el estudiante y otorgar un bono a la calificación de la tarea individual.

«Los datos de la encuesta nunca se vincularían con la lista de nombres de los estudiantes. La única información que se iba a comunicar era cuántos contactos sociales habían respondido, con el fin de proporcionar una protección contra malas calificaciones. Obtener una calificación perfecta (10) estaba al alcance de todos los estudiantes, incluidos aquellos que no respondieron ni compartieron la encuesta», prosigue el coordinador del curso.

«Sin embargo, dado que existía la posibilidad de identificación, fue un error lanzar la encuesta y por eso la he cerrado. A la luz de las críticas, también se me ha informado de que no es posible utilizar la captación de participantes como una forma evaluable de trabajo individual, ni siquiera cuando se trata de un bono. Me veo obligado a eliminar esta parte y a seguir estrictamente las directrices docentes, evaluando únicamente el trabajo individual (en el formato indicado anteriormente, pero con datos de otra fuente; es decir, no procederán de la encuesta). Pido disculpas por cualquier inconveniente que la encuesta haya podido causar, así como por los cambios en los planes del trabajo individual», concluye Nilsson en su correo remitido a todos sus alumnos.

La UIB ha querido dejar claro que la encuesta queda cancelada y los datos no serán utilizados, reconociendo que la inclusión de información identificable fue un error y asegurando que se ajustarán estrictamente a las directrices docentes para futuras actividades académicas.