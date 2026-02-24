El vídeo de Claudia Montes ante el juez entre sollozos: «Falseé mi curriculum»

Claudia Montes, Miss Asturias +30 años en el año 2017, aseguró ante el juez del Tribunal Supremo entre sollozos que falseó su currículum para ser colocada en Logirail, una de las empresas dependientes del Ministerio de Transportes. Montes declaró como testigo. A continuación, la transcripción de su declaración:

Juez: «Mire, la primera pregunta que le voy a formular es si conoce a las personas que están acusadas en este procedimiento, que son las que le diré ahora si tiene usted con ellos. Con estas personas que le diré algún tipo de relación. Si los conoce por algún motivo. En primer lugar, a don José Luis Ábalos Meco. ¿Lo conoce usted?»

Claudia Montes: Sí.

Juez: ¿Qué tipo de relación tiene usted con él? ¿Son amigos, enemigos? ¿Ha trabajado usted para él? ¿Ha trabajado él para usted? ¿Son socios?

Claudia Montes: Lo conocí a través de un acto que hubo aquí en Gijón, en Asturias, y luego le escribí por Instagram contándole mi situación, que era muy complicada y necesitaba mucha ayuda y le pedí ayuda para buscar trabajo.

Juez: Vale, pero ¿no tiene usted con él una relación de especial amistad?

Claudia Montes: Nunca he tenido ni una relación sentimental y sexual.

Juez: No, no digo eso. Digo, de especial amistad.

Claudia Montes: O sea, en ese trayecto sí que hubo un intercambio de mensajes, pero amistad como tal no porque no le contaba mi vida privada ni nada por el estilo.

Juez: Mire a don Koldo García Izaguirre. ¿Lo conoce usted?

Claudia Montes: Sí.

Juez: ¿Y qué relación tiene usted con él?

Claudia Montes: Pues le pasó el teléfono mío, José, para que me ayudara a buscar trabajo.

Juez: El día 16 de octubre de 2019, usted le remitió a don Koldo García Izaguirre su currículum vitae.

Claudia Montes: Sí. Yo no me acuerdo de haberle enviado el currículum porque de hecho él me llamó por teléfono y me preguntó qué había estudiado, sobre todo en qué había trabajado, porque bueno, ya tengo 46 años y quería saber mi trayectoria profesional de trabajo y yo no me acuerdo exactamente, Señoría. Juraría que no, que yo no le envié el currículum.

Juez: Mire, doña Claudia, hay un mensaje de usted que ha sido intervenido porque usted se lo envió a don Koldo, en el que parece que usted dice que ese currículum, el que se utilizó para que usted trabajase, tenía datos falsos. ¿A qué se refiere? […] Yo le pregunto es si el currículum de usted, usted tiene algún elemento para saber si estaba falseado. ¿Introdujo usted algún dato?

Claudia Montes: Sí. Le explico por qué. Cuando llegó el director general nuevo, Óscar Gómez Barbero, me llamó por teléfono y me dijo que tenía un currículum excepcional, que tenía unos estudios buenísimos y que se me estaba desaprovechando. Entonces yo me quedé con eso en la cabeza porque no me cuadraba lo que me estaba diciendo. Entonces me quedé con eso en la cabeza y cuando me despidieron, estando de baja por acoso, le pedí al señor Koldo en varias ocasiones que por favor me dijera qué currículum habían entregado, porque no me cuadraba que mi jefe me dijera lo de los estudios.

Juez: A ver, doña Claudia, si yo la he entendido bien. Usted no recuerda haber mandado un currículum, así que supone que sería don Koldo quien lo elaborase y lo presentara. Usted solo mandó, ¿recuerda?, una fotografía. Y luego, como le dijeron que tenía un currículum extraordinario y eso parece que no se correspondía con el suyo real, usted supuso que se habían falseado algunos datos en el currículum. ¿Es esto?

Claudia Montes: Exacto. Por eso yo se lo pido, sino, no tendría lógica. Si yo envío un currículum y luego, dos años después, lo pida.